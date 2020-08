Vamos a explicarte qué es el brushing y qué hacer si recibes un paquete que no has pedido, algo que en los últimos tiempos está pasando tanto con envíos no solicitados de semillas como de mascarillas. No se trata de algo que sea peligroso por definición, sino de una técnica de comercio online para posicionarse en las grandes plataformas de comercio online

Esta no es una técnica estrictamente peligrosa para ti, aunque va a tener que ver con tus datos personales y tu privacidad. De ahí que, además de explicarte qué es exactamente el brushing, también te vayamos a decir qué puedes hacer en el caso de que hayas recibido un paquete mediante esta técnica.

Qué es el brushing

Las grandes plataformas de compras online, como Aliexpress, Alibaba, Amazon o eBay, suelen permitir también que otras tiendas de terceros vendan sus productos a través de ellas. Y claro, en una jungla con miles de pequeños comercios como competencia, aparecer como comercio recomendado al buscar un producto o en la primera página de comercios de terceros que lo tienen no es algo fácil.

La importante para estas plataformas es sugerirle a los usuarios comercios que sean de fiar. Para ello, cuando buscas un producto en ella te mostrarán como comercios recomendados esos que tengan una mayor cantidad de envíos y de valoraciones de sus productos. Además, como usuario tú siempre te vas a fiar más de esos comercios con mayor número de reseñas, mejores valoraciones, y mayor volumen de pedidos.

Lo más fácil para estas tiendas sería recurrir a las valoraciones falsas. Pero hay una pega, y es que algunas grandes plataformas toman medidas para que esto no pase, y se aseguran de que un usuario haya recibido el paquete para poder dejar valoraciones. O por lo menos, no consideran como una reseña verificada la de esas personas a las que no les consta que hayan recibido nada del vendedor.

Y es ahí donde entra en juego el brushing. Los comercios obtienen las direcciones de personas aleatorias de todo el mundo o de su zona de acción, muchas veces de forma ilícita. Luego, crean cuentas con el nombre y la dirección de estas personas y les envían pequeños paquetes de poco valor. Luego, al hacer la reseña, como esta pertenece a alguien que recibió el producto, se considera una compra verificada.

Por lo tanto, los comercios crean una cuenta con tu nombre y dirección en esas plataformas, y te envían un paquete de poco valor. Cuando al sistema de la plataforma le consta que te ha llegado, entonces los comercios ya pueden dejar una reseña falsa en tu nombre, y si hacen esto con cientos de personas, entonces tienes cientos de reseñas.

Qué hacer si recibes un paquete que no has pedido

Lo primero que tienes que hacer cuando recibes un paquete que no has pedido es extremar las precauciones a la hora de abrirlo. Por si fuera algo peligroso, intenta abrirlo delicadamente. El brushing no es ningún tipo de estafa, por lo que no tiene implicaciones el abrir el paquete que te ha llegado mediante esta técnica.

Dependiendo del contenido, tienes que tener cuidado con lo que haces con lo que te llega. Por ejemplo, si son semillas como se han dado algunos casos, no las tires por ahí, porque podrías estar introduciendo en tu ecosistema local una especie invasora. Lo recomendado por autoridades como la FDA estadounidense es destruir este contenido.

Lo que sí debes tener en cuenta es que quien te lo haya enviado está manipulando tus datos personales sin tu permiso, muy probablemente utilizando bases de datos filtradas o simplemente de encontrar los datos que has compartido públicamente en Internet. Es recomendable investigar de qué tienda podría proceder, de cara a ver dónde se está usando tu nombre y datos sin tu consentimiento.

Por último, si buscando la información sobre el comercio descubres que se ha dejado una reseña a tu nombre sin tu consentimiento, también puedes avisar a la plataforma de venta online donde se haya publicado para que sea consciente de que ese comercio está intentando manipular sus resultados de búsqueda para posicionarse mejor sin cumplir con los estándares de calidad que se les pide a todos para ser más visibles. Y es que aunque a ti no te hayan estafado, puede que estafen a otras personas una vez se hayan posicionado bien en la tienda online.