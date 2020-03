9 programas de escritorio remoto para controlar tu ordenador desde cualquier dispositivo

Te traemos una lista con nueve programas de escritorio remoto para poder conectarte a tu ordenador desde otros dispositivos, incluidos teléfonos móviles. Vamos a intentar ofrecerte todo tipo de soluciones en esta lista, desde las nativas que vienen en tu sistema operativo o navegador, hasta las soluciones de terceros.

La mayoría de soluciones de la lista tienen versiones gratuitas, lo que quiere decir que no necesitarás pagar nada. Sin embargo, también hemos incluido las de pago creadas por Microsoft y Apple para sus sistemas operativos, ya que pese a ser de pago pueden interesarle a los usuarios que no quieran depender de terceros.

Escritorio remoto de Google Chrome

En la lista de hoy vamos a tener muchas y muy buenas alternativas, pero al final lo que ofrece Chrome es facilidad de uso mediante su herramienta de escritorio remoto. A su favor cuenta con que sea un navegador que casi todos tenemos instalado en casa o el trabajo, y eso permite poder acceder a cualquier ordenador sólo con instalar una extensión en el navegador.

El escritorio remoto de Chrome es una herramienta totalmente gratuita, y que permite el acceso no sólo a Chrome sino a todo el ordenador. Te conectarás a distancia desde el Chrome de tu ordenador, aunque también tienes aplicaciones móviles para conectarte y controlar tu PC desde Android o iOS.

Escritorio remoto de Windows

Y si no utilizas Chrome, pero tampoco quieres tener que instalar ninguna aplicación extra, has de saber que Windows 10 también tiene su propia función de acceso remoto a tu escritorio. La mala noticia es que El escritorio remoto de Windows 10 no está disponible en la versión Home del sistema operativo, por lo que vas a necesitar la licencia de una versión superior para poder utilizarlo, como por ejemplo Windows 10 Pro.

Teniendo Windows Pro, la opción de escritorio remoto aparecerá en la configuración del sistema. Una vez activada, tendrás que bajarte la aplicación de cliente con la que te conectas a ese ordenador, y que está disponible para Windows, macOS, Android e iOS. En el escritorio remoto podrás darle permisos a diferentes usuarios, o requerir equipos usen autenticación a nivel de red.

Apple Remote Desktop

Al igual que Microsoft, Apple también tiene su propio sistema de acceso remoto desde hace años, el Apple Remote Desktop. Antes era como en Windows, necesitabas tener una versión especial del sistema operativo, que se llamaba macOS Server. Pero ahora que esa versión ha quedado bastante olvidada, aunque es una opción nativa de macOS tienes que comprarla a parte para desbloquearla, y su precio es de 90 euros.

La parte negativa de este sistema es que se trata de un servicio que es sólo para macOS, lo que quiere decir que sólo podrás acceder al donde lo tengas configurado desde otro Mac. La idea no es tanto la de permitirte acceder a tu ordenador de cualquier sitio como la de poder crear, administrar y controlar una red de ordenadores.

TeamViewer

TeamViewer es una de las soluciones de control remoto más conocidas que puedes encontrar. Es una herramienta que puede ser útil tanto para quien se dedica al soporte técnico de usuarios de forma profesional, como a quien le ha tocado más de una vez ejercer de "amigo informático" y arreglar el desaguisado tecnológico de algún vecino, compañero de trabajo, amigo o familiar.

Se trata de una aplicación gratuita para el uso personal, aunque para negocios también tiene una serie de planes de pago. También destaca por tener aplicaciones para todos los sistemas operativos que puedas imaginar, y tiene opciones como el control de varios ordenadores a la vez, el grabado de sesiones, un chat para comunicarte entre equipos o la posibilidad de enviar archivos y documentos de un ordenador a otro.

SupRemo

Se trata de otra herramienta que es totalmente gratuita para los usuarios de a pie, pero que tiene versiones de pago con más opciones para las empresas. Una de sus mejores características es que no necesitas configurar nada a nivel de ordenador, es instalar y listo. Además, las conexiones están cifradas con el algoritmo AES-256.

Otra característica interesante de esta aplicación es que es una herramienta multiplataforma, que tiene aplicaciones para Windows, GNU/Linux y macOS, así como para Android o iOS. Te permite conectarte a ordenadores y escritorios remotos, con la posibilidad de trabajar con múltiples pantallas y conexiones simultáneas, o transferir archivos y carpetas entre los ordenadores conectados.

Ammyy Admin

Esta es una herramienta muy ligera, con un instalador que tiene un peso mínimo entorno a 1 MB y un proceso de configuración sencillo para que los usuarios sin conocimiento no tengan problemas a la hora de utilizarlo. Tiene versiones de pago y una gratuita, la cuál sólo puede utilizarse durante 15 horas al mes con una única sesión.

Tampoco es una herramienta que permita el intercambio de archivos y no tiene ninguna de esas funciones avanzadas que quizá si ofrecen algunas otras. Sin embargo, si quieres una herramienta ligera para usar sólo ocasionalmente y que se limite a permitir controlar tu ordenador de forma remota, pues es una opción que tampoco puedes descartar.

Iperius remote

Una aplicación que tiene una modalidad freeware profesional que te da buenas opciones a coste cero. Evidentemente, la versión gratuita está más limitada que la profesional, permitiendo sólo una conexión a la vez, aunque a cualquier ordenador y con una lista compartida de equipos y contactos.

Al ser una solución profesional, también tiene un chat multiusuario para poder hablar entre los miembros del equipo, así como una cronología de accesos. Además de su cliente para ordenadores, también tienes aplicaciones para Android e iOS con las que conectarte remotamente a tu ordenador desde cualquier sitio.

AnyDesk

AnyDesk no solo funciona bien sino que es completamente gratuita para uso personal. No requiere de conocimientos avanzados de informática ni nada por el estilo, simplemente es necesario tener una conexión WiFi estable y dispositivo con el cliente instalado, que puede ser un ordenador o incluso móviles como Android e iOS.

Una de sus grandes bazas es que su versión para móviles tiene una serie de controles adaptados con opciones avanzadas con determinados movimientos del dedo, y que también permite el envío de archivos de forma remota. Además, también permite controlar tu móvil desde el ordenador, aunque en este caso es una función que no funciona para todos los dispositivos.

VNC Connect

Y terminamos con una herramienta que es principalmente de pago, aunque tiene pruebas gratuitas para todas sus modalidades. También tiene una versión Home con menos opciones pero gratuita, aunque su propia página de registro es bastante confusa y te intenta desviar para que te bajes las versiones de prueba de sus modalidades gratuitas.

A cambio, la aplicación te ofrece la posibilidad de instalarla en cualquier sistema operativo de sobremesa, y también tiene clientes móviles para Android e iOS. Esto quiere decir que su flexibilidad es máxima. La herramienta ofrece conexión remota a tus ordenadores, poder enviar invitaciones a otras personas para acceder a tus equipos, copias de seguridad o el bloqueo del acceso a los clientes remotos por si te roban algún dispositivo en el que tenías acceso.