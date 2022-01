Private Relay: qué es y cómo funciona este sistema de privacidad de iCloud

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona Private Relay, la capa de privacidad con la que Apple permite que puedas hacer que ni tu operador, ni las páginas que visitan ni la propia Apple sepan cómo navegas por Internet. Así, es como una especie de capa de invisibilidad, aunque con un funcionamiento bastante complejo.

Vamos a intentar explicarlo todo de una manera fácil de entender. Primero, te explicaremos qué es exactamente el Private Relay de iCloud, y luego, pasaremos a explicarte cómo funciona exactamente, de forma que puedas saber todos los movimientos internos que hacen que ni operadores ni Apple sepan por dónde navegas.

Qué es Private Relay

Private Relay o Relay Privado de iCloud, es una función de privacidad que Apple presentó junto a iOS 15. Se trata de una especie de capa de privacidad que hace que oculta a todos por dónde navegas con tu navegador, y ni las operadoras móviles que te dan servicio ni siquiera la propia Apple pueden saber tu identidad online ni las páginas por las que navegas.

Cuando navegas por Internet, dejas una serie de rastros en las páginas que visitas, como tus registros de DNS o tu dirección IP. Esta información puede ser registrada, por ejemplo, por el operador con el que tienes contratado Internet, y esto le puede permitir saber las páginas por las que navegas o las cosas que haces online.

Además, estos datos también pueden ser registrado por las páginas que visitas, así como por las cookies de terceros que haya en ellas. Esto no les va a permitir saber que yo soy Yúbal, pero registrando todos los datos vinculados a determinadas IP, pueden crear un perfil personal sobre mi con mi ubicación o las páginas que visito.

La idea de Apple es la de ofrecer un servicio que oculte todos estos datos, y que te permita navegar por Internet de una manera mucho más privada. Eso sí, es un servicio de pago que forma parte de iCloud+, que forma parte de todos los planes de pago actuales de Apple, e incluye otras opciones de privacidad.

Este servicio está diseñado para los iPhone e iPad, aunque su otro requisito es que vas a necesitar utilizar el navegador Safari de Apple cuando actives la función, ya que es el navegador capaz de enviar la información cifrada a los servidores que realizan el intercambio de datos.

Cómo funciona el Relay Privado de iCloud

Cuando entras en una página web, como por ejemplo Xataka, estableces una conexión con el servidor en el que está alojada la página. La conexión no va directamente desde tu casa a la web, ya que pasa por el operador con el que tengas contratado Internet, por lo que este operador puede saber que te conectas al servidor de esta web.

El Relay Privado de iCloud funciona mediante varios pasos. El primero sirve para que tu operador no sepa a qué web estás entrando, ya que al decirle al navegador Safari que quieres entrar en una web, antes de acceder al servidor de esta página te conectas a un servidor de Apple, y desde ese servidor a la web. Al añadir este punto intermedio, lo único que sabrá tu operador es que te has conectado a un servidor de Apple, por lo que no sabrá a dónde te estás conectando realmente.

Es como si quisieras moverte por tu ciudad y te están persiguiendo. Tu operador podría ser la persona que te sigue, y podría ver a qué edificio entras, siendo el edificio el servidor de una web. Lo que hace la primera capa de protección es poner un vehículo, el operador que puede seguirte solo verás que has entrado en el tren de Apple, pero no sabe a dónde te lleva.

Pero claro, como navegas a través de los servidores de Apple, esto podría hacer que la empresa sepa todo lo que haces. Por eso, los siguientes pasos van dirigidos a que no pueda hacerlo. Para eso, primero debes saber que los servidores de Apple con los que funciona el Private Relay reciben tu dirección IP y la URL a la que te quieres conectar. Safari cifrará esa dirección URL, sin que Apple tenga la "llave" para poder saber a dónde te quieres conectar.

Para establecer la conexión, el Private Relay se conecta a otro segundo servidor que pertenece a otra empresa externa. Este segundo servidor externo no recibirá tu IP real, pero sí tiene la llave para poder descifrar la información de la URL a la que te quieres conectar. Esta IP, se conectará a la URL con una IP temporal, haciendo que la página a la que te conectas no sepa tu dirección IP, y ni ella ni sus cookies puedan usarla para vincular tu actividad a tu IP real, ya que no la sabrán.

Al conectarse a la web, este servidor externo le envía el contenido de la página al servidor de Apple, y este se lo envía a tu iPhone. Por lo tanto, tenemos como dos intermediarios extra entre tú y la página que visitas, cada uno con información diferente sobre ti, de forma que realmente nadie sepa al mismo tiempo tu IP y la dirección de la página que visitas.

Lo que debes saber es que, con todos estos movimientos, tu conexión a Internet será más lenta mientras usas el Private Relay, ya que el tráfico se va desviando por los servidores que cifran y ocultan tu información.