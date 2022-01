PlayStation 2021 Wrap-Up: cómo ver tus estadísticas de juego en PS5 y PS4 a lo largo del año pasado

Vamos a explicarte cómo conseguir tus estadísticas de todo lo que jugaste a PlayStation en 2021, el Wrap-Up anual que Sony acaba de lanzar para que ya puedas empezar a hacerlo. El proceso es muy sencillo, o sea que no te va a costar nada hacerlo. Además, ni siquiera vas a necesitar tener la consola cerca para obtener el tuyo.

El periodo durante el que vas a poder solicitar este informe es desde hoy, 20 de enero, hasta el próximo 20 de febrero. El Wrap-Up va a estar disponible para todos los usuarios de PS4 y PS5, y el único requisito es haber jugado un mínimo de 10 horas a cualquiera de las dos consolas a lo largo del año.

Además de las estadísticas de los juegos a los que más has jugado, las horas que has echado o las estadísticas concreta de los juegos en los que más tiempo has invertido, al obtener este informe también vas a recibir un código para descargar cuatro avatares exclusivos. Estos avatares los tendrás al final de tu página.

Cómo obtener tus estadísticas y cuáles vas a ver

Lo único que tienes que hacer para obtener este informe es entrar en la página de PlayStation 2021 Wrap-Up e iniciar sesión con tu cuenta de PlayStation. La página es es wrapup.playstation.com, y al entrar en ella tendrás que escribir tu nombre, contraseña, y completar el proceso de inicio de sesión.

Cuando inicies sesión, entrarás en la página donde vas a ver el resumen. En ella, verás varias estadísticas tuyas, y otras pertenecientes a la comunidad. Vamos a centrarnos sobre todo en las estadísticas personales que recibes, porque al final son las que vamos buscando. También vas a poder compartir tu página de estadísticas con otras personas.

Lo primero que vas a ver es el total de horas que has jugado en 2021 a cualquiera de las consolas de PlayStation. A veces el tiempo pasa volando, y con esto te darás cuenta del tiempo que realmente has estado invirtiendo en la consola.

Luego, también verás el desglose de en qué has invertido tus horas. Por ejemplo, podrás ver cuánto jugaste a PlayStation 4 y a PlayStation 5 en el caso de que hayas tenido las dos a lo largo del año, y verás el tiempo que has pasado jugando online y en modo de un jugador. También podrás ver el número de días durante el que has jugado.

En las siguientes dos pantallas de estadísticas, verás el total de juegos que jugaste y los tres títulos a los que más has jugado. En este ranking, también verás el total de horas a las que has jugado en cada uno de los juegos.

También vas a ver el número de trofeos nuevos que has obtenido durante tus partidas. Justo debajo de este total, también verás un desglose en el que verás un desglose con el número de trofeos de cada tipo que obtuviste. Después, se te dirá a modo publicitario el número de juegos que se han regalado con el programa de PlayStation Plus.

Al acabar, llegarás a una pantalla en la que verás los botones para compartir tus estadísticas en Facebook y Twitter. Además de eso, verás el botón para obtener tus avatares de recompensa, un pequeño agradecimiento por hacer las estadísticas.