Pasar de una cuenta de Gmail a otra: guía con todos los pasos para no perder nada por el camino

Vamos a explicarte cómo pasar de una cuenta de Gmail a otra, de forma que no pierdas contactos, correos importantes ni nada por el camino. Vamos a intentar explicarte todos los pasos que debes dar de una forma clara y sencilla, para que nadie se pierda por el camino si no tiene demasiados conocimientos sobre Gmail.

Ya sea porque has cambiado de trabajo y estabas usando Gmail, porque la que utilizabas para estudiar ya no la necesitas, o cualquier otra razón, cambiar tu cuenta de correo puede ser un poco disruptivo. Pero aunque parezca intimidante, cambiar de una cuenta a otra y mantener contenido de la primera en la segunda no es tan complicado.

No cierres tu cuenta vieja al abrir la nueva

A veces, uno de los errores más comunes que podemos cometer es el de cerrar la cuenta antigua de Gmail en cuanto terminas de crear una cuenta de Gmail nueva. Es muy importante mantener abierta la vieja cuenta de Gmail, y no solo porque la vas a necesitar para migrar los datos más importantes a la nueva.

Porque además de esto, es prudencial que tras migrar todo lo que quieras mantengas la cuenta vieja dos o tres meses más. Esto sería así para verificar que no hay correos que te lleguen de forma poco asidua que acabes perdiendo porque en el momento de mirar los que te llegan justo no lo hicieron.

Imagínate que hay alguna suscripción que quieres mantener, y que cuando estás revisando los correos que te llegan a menudo no la ves, justo porque no coincide que le das tiempo para que te llegue una nueva publicación. Entonces, quizá cuando luego te des cuenta del error ya sea demasiado tarde porque ya no tienes tu cuenta vieja.

Reenvíate los correos que quieras mantener

Todos tenemos en nuestra bandeja de entrada algunos correos que consideramos importantes y que queremos conservar. Por lo tanto, conviene que te envíes a tu cuenta nueva los correos de la vieja que no quieras perder para que no desaparezcan cuando decidas cerrarla.

Aquí, simplemente deberías tener localizados esos correos que no quieres perder, y en ellos pulsar en la opción de reenviar. Cuando lo hagas, elige la nueva dirección de correo y listo, ya los tendrás allí con todo el contenido.

También puedes reenviar automáticamente todos los correos que te lleguen de la cuenta vieja a la nueva. Para eso ve a todos los ajustes de Gmail, pulsa en la pestaña de Reenvío y correo POP/IMAP en la parte superior, y luego pulsa en Añadir una dirección de reenvío que te aparecerá en primer lugar.

Se abrirá una ventana en la que te pone Añadir una dirección de reenvío. En ella, tienes que escribir tu nueva dirección para que todos los correos que te envíen te lleguen a ella.

Avisa a tus contactos del cambio

Otro paso previo bastante importante es avisar a los contactos de que vas a cambiar de cuenta de correo. Esto lo vas a poder hacer de dos maneras diferentes. La primera sería simplemente enviar un correo a contactos específicos que consideres especialmente importantes. Esto sirve para esas veces en las que solo quieras que determinadas personas puedan saberlo.

El otro método es configurar las respuestas automáticas de Gmail, de manera que respondas a todos los correos diciendo que has cambiado de dirección. Para ello, entra en todos los ajustes de Gmail, y en la pestaña Genera baja hasta el apartado de Respuesta automática para poder activarla.

Al activar las respuestas automáticas podrás especificar a partir de qué día las envías, y también ponerle un título y escribir un correo para enviar. En este cuerpo del mensaje tendrás que especificar tu correo electrónico nuevo para que las personas que te escriban sepan a dónde escribir a partir de ahora.

Aquí, lo recomendado es que hagas las dos cosas, que avises a los contactos más importantes y configures si quieres las respuestas automáticas. Así, no solo quien te escriba sabrá que te has mudado, sino también esos otros contactos que no quieres perder.

Pasa tus contactos de una cuenta a otra

Otra cosa bastante importante es migrar los contactos de una cuenta a otra, o lo que es lo mismo, exportar los de la cuenta vieja para importarlos en la nueva. Ten en cuenta que los contactos están centralizados en tu cuenta de Google, por lo que tanto los de Gmail como los de tu agenda de teléfono de Android están en el mismo sitio, siempre y cuando uses la misma cuenta de Gmail.

Para esto, lo que tienes que hacer es entrar en la página de contactos de Google, cuya dirección es contacts.google.com. Aquí, tienes que asegurarte de tener iniciada la sesión con la cuenta vieja de Google, mirándolo en el botón de perfil arriba a la derecha. Ahora, en la parte de arriba a la derecha de la lista de contactos tienes que pulsar en el botón de Exportar, que aparece con el icono de una flecha hacia arriba.

Cuando pulses en Exportar, se abrirá una pantalla. En ella podrás elegir entre exportar todos o solo unos contactos seleccionados, de forma que puedes decidir a quiénes quieres mantener. También tienes un apartado Exportar como, donde puedes elegir el formato CSV de Google para que se mantengan todos los datos como están. Pulsa en Exportar cuando lo tengas configurado y descargarás un archivo.

Ahora, tienes que ir a la cuenta nueva y abrir el menú lateral, y en pulsar en el botón de Importar. Se abrirá una ventana donde puedes seleccionar el archivo CSV que descargaste desde la cuenta vieja, e incluso ponerles una etiqueta a todos los contactos que importes para saber que vienen de la cuenta vieja. Elige el archivo y pulsa en Importar.

También puedes migrar tus filtros

Es posible que seas de esas personas que le dedica un buen tiempo a crear filtros para tener bien ordenados sus correos. De ser así, es posible que al cambiar a una nueva cuenta quieras mantener esos filtros, y debes saber que sí es posible exportar los filtros de Gmail para usarlos en otra cuenta.

Para hacer esto, tienes que entrar en los ajustes de Gmail de tu cuenta vieja, en toda la configuración. Allí, ve a la sección de Filtros y direcciones bloqueadas, y en ella elige el filtro o los filtros que quieras y pulsa en el botón de Exportar. Esto te va a permitir exportar los filtros de tu cuenta.

Ahora, ve exactamente al mismo sitio pero en tu cuenta nueva, y allí pulsa en la opción de Importar filtros. Con esto, podrás cargar el archivo de los filtros que has descargado desde la cuenta vieja y tener exactamente los mismos en la nueva.

Cambia de correo en suscripciones

Aquí viene la parte más complicada y tediosa de todas, y posiblemente la que más pereza te de. Se trata de cambiar el correo electrónico en tus suscripciones. Ya sabes, si te has registrado a Facebook, Spotify, o a cualquier aplicación o servicio utilizando el correo que quieres abandonar, es importante que cambies tu perfil en ellos para poner el correo nuevo.

Aquí no podemos darte ningún truco ni ningún secreto, porque es un trabajo bastante manual. Simplemente, tendrás que recordar las cuentas donde usas ese correo, entrar en ellas y cambiarlo. Así te asegurarás de no perder el acceso a esos servicios si alguna vez necesitas usar tu correo viejo para confirmar contraseña o recuperarla.

Quizá pueda ayudarte mirar los correos recibidos por si hay alguno de registro, y si tienes la suerte de usar un gestor de contraseñas, buscar tu dirección de Gmail vieja en él para que te muestre la lista de las contraseñas que lo usan y, por lo tanto, de los servicios donde los tienes.

Gestiona el contenido de Google Drive, Fotos y Chat

Gmail está vinculado a tu cuenta de Google, y borrar este correo supone borrar tu cuenta de Google. Y cuando lo hagas, también borrarás todo el contenido de Google Drive, tu nube personal. Y aquí puedes tener contenido que no quieras que desaparezca.

Por lo tanto, es recomendable que le dediques un tiempo a ver lo que tienes subido a Drive, y descargar todos los archivos que quieras conservar para subirlos después a tu nueva cuenta.

También conviene revisar Google Fotos en el caso de que hayas utilizado este servicio para guardar las fotos del móvil. Aquí, si tienes subidas tus fotos a este servicio recuerda que puedes descargar todas tus fotos de Google Fotos o migrarlas directamente a otros servicios en la nube para conservarlas allí.

Y por último, también perderás acceso a todos tus chats, por lo que conviene entrar en el apartado de Chat de Gmail para comprobar que no van a quedarse conversaciones colgadas, y para decirle a los contactos que quieras que tendrán que localizarte en una nueva cuenta de Google.

Perderás tus apps y copias de seguridad de Android

Otra cosa que debes tener en cuenta es que si usas tu cuenta vieja de Gmail como cuenta de Android, todas las aplicaciones que has descargado y todas las que has comprado se perderán. Todas las copias de seguridad también se perderán, y tendrás que empezar todo desde cero.

En este caso, lo que tienes que hacer es valorar hasta qué punto merece la pena borrar tu cuenta vieja de Gmail. Si has comprado muchas aplicaciones o tienes progresos en apps y juegos que no quieras perder para siempre, quizá te convenga mantener la cuenta vieja para seguir usándola en tu móvil.

Mantén la cuenta vieja durante unos meses

Una vez hayas dado los pasos que te hemos dicho antes, ya habrás hecho casi todo. No te confíes si parece poco, porque el de gestionar las suscripciones puede llevarte mucho tiempo. Pero una vez que termines con todo, tal y como te hemos dicho al principio, no borres tu cuenta antigua todavía.

Ahora tienes que darte unos meses para ir revisando los correos que siguen llegando a la cuenta vieja. A lo largo de este tiempo, mira qué correos te llegan, y mira si son de contactos o de suscripciones que a los que tengas que avisar o que tengas que editar para mantenerlos en el correo nuevo.

Una vez hayan pasado varios meses, según vayas gestionando los correos que te van llegando, si crees que ya no hay lugar a sorpresas o a perderte cosas inesperadas, entonces ya puedes cerrar esa cuenta.

