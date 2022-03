Óscars 2022: a qué hora son, dónde verlos y cómo seguir los premios de la Academia de cine estadounidense

Ya está aquí, ha llegado ese día que todos los cinéfilos tienen marcado en rojo en el calendario, y nosotros vamos a explicarte cómo y cuándo ver la gala de los Oscar 2022, los premios entregados por la Academia de cine estadounidense. Los premios tienen lugar esta misma noche, en la madrugada de la hora española.

Empezaremos diciéndote cuándo y a qué hora comenzarán tanto la alfombra roja como la propia gala de entrega de premios, y luego te diremos cómo vas a poder ver esta entrega de premios desde casa. Luego, también te diremos algunos datos que debes conocer sobre la edición de este año.

Cuándo y a qué hora es la gala de los Óscar 2022

La ceremonia de entrega de los Óscar 2022 tendrá lugar el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. En España esto será en la madrugada del 27 al 28, por lo que si quieres intentar poder verla vas a tener que prepararte para una larga noche.

La ceremonia comenzará con el inicio de la habitual alfombra roja a las 00:30 hora española. Este es el momento en el que las estrellas de Hollywood van llegando al teatro, posando para las fotos y hablando con los periodistas, un momento bueno para ir viendo a los actores y actrices llegar, hablar de los modelos que lucen, etcétera.

La gala comenzará a las 2:00 horas en España, 1:00 en las Islas Canarias. La duración de la gala no está definida, peor por lo general suele rondar las 3 horas, por lo que debes prepararte para pasar la madrugada entre premios, discursos y actuaciones.

En el caso de los países latinoamericanos, aquí tienes la lista con las horas a las que se comenzará la ceremonia en ellos:

Argentina : 21:00 horas

: 21:00 horas Bolivia : 20:00 horas

: 20:00 horas Brasil (Brasilia) : 21:00 horas

: 21:00 horas Chile : 20:00 horas

: 20:00 horas Colombia : 19:00 horas

: 19:00 horas Costa Rica : 18:00 horas

: 18:00 horas Cuba : 20:00 horas

: 20:00 horas Ecuador : 19:00 horas

: 19:00 horas México (Ciudad de México) : 19:00 horas

: 19:00 horas Panamá : 19:00 horas

: 19:00 horas Paraguay : 20:00 horas

: 20:00 horas Perú : 19:00 horas

: 19:00 horas Puerto Rico : 20:00 horas

: 20:00 horas Uruguay : 21:00 horas

: 21:00 horas Venezuela: 20:00 horas

Dónde ver los Óscar 2022

En España, los Óscar 2022 serán retransmitidos en exclusiva por Movistar. Dentro de esta plataforma, vas a poder hacerlo a través de Movistar Estrenos yd e Movistar+, además de un canal temporal llamado Movistar Oscars en el dial 28.

Como ves, no se retransmitirá a través de Movistar+ Lite, lo que quiere decir que quienes no sean clientes de Movistar no van a tener manera de poder ver la gala. Seguramente, a través de páginas extranjeras, por VPN o por algunos otros métodos menos cómodos pueda haber manera de verlo, pero nada que sea cómodo y sencillo para los usuarios.

En América Latina la gala se podrá seguir a través del canal TNT, que emitirá tanto la versión original como la comentada en español. En este canal, se podrá ver tanto en televisión como a través de Internet en el servicio online de este canal.

Otras maneras de seguir los Óscar 2022

Más allá de las retransmisiones oficiales, vas a tener otros métodos para ir siguiendo la gala de los Óscar 2022. Uno de los grandes clásicos de cualquier evento es seguirlo a través de Twitter, donde el hashtag #Oscars debería centralizar gran parte del contenido que vaya siendo publicado por los protagonistas y los periodistas que acudan al evento.

También vas a poder estar informado sobre todo al minuto en medios especializados, como por ejemplo los de esta casa. Tanto Espinof como SensaCine harán una amplia cobertura en la que podrás ir leyendo todos los ganadores según van siendo anunciados, y en Trendencias también tendrás otros detalles como los de la alfombra roja.

Otros datos sobre la gala

La gala de los Oscar 2022 será presentada por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. La ceremonia estará dividida en tres secciones, por lo que cada una de ellas tendrá su momento para brillar. Es la primera vez en 35 años que la gala es presentada por tres personas.

La Academia de Hollywood también ha confirmado alguno de los nombres de quienes entregarán los premios durante la ceremonia. Estos nombres son Anthony Hopkins, Chris Rock, Daniel Kaluuya, Halle Bailey, Jamie Lee Curtis, John Leguizamo, John Travolta, Kevin Costner, Lady Gaga, Lily James, Lupita Nyong’o, Mila Kunis, Naomi Scott, Rami Malek, Rosie Perez, Ruth E. Carter, Samuel L. Jackson, Sean “Diddy” Combs, Shawn Mendes, Simu Liu, Tracee Ellis Ross, Tyler Perry, Uma Thurman, Wesley Snipes, Woody Harrelson, Yuh-Jung Youn y Zoë Kravitz.

También debes saber que habrá ocho premios que se quedan fuera de la retransmisión en directo, el del Mejor Documental, Mejor Montaje, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Banda Sonora. Se trata de una decisión bastante polémica.

Por último, también se va a entregar un premio otorgado directamente por los fans a través de Twitter, un premio llamado #OscarsFanFavorite. Serán los propios usuarios los que van a poder entregar su premio a través de la web Oscarsfanfavorite.com.