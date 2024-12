Nuevos iconos de WhatsApp: todos los que han llegado en 2024 y para qué sirven

Vamos a decirte para qué son cada uno de los nuevos iconos que han ido llegando a WhatsApp en los últimos meses. Han sido creados para indicarnos el funcionamiento de nuevas tecnologías o para ayudarnos a realizar nuevos tipos de acciones, pero quizá haya alguno que has visto y no tienes claro para qué es.

Para explicártelos, vamos a enseñarte una captura de pantalla de cada uno de los nuevos iconos de WhatsApp. Y debajo de cada una, te explicaremos su funcionamiento y para qué sirve.

Icono de candado bajo el nombre de contacto

Debajo de un nombre de contacto o de grupo vas a tener el icono de un candado. Este icono aparece cuando un chat está cifrado de extremo a extremo. Esto quiere decir que la información de los chats viaja de un dispositivo a otro cifrado, de forma que si alguien lo intercepta en el camino no se puede leer lo que has escrito.

Esta es una medida de privacidad básica hoy en día, y te indica que este chat es seguro. Hay veces que el icono aparezca y desaparezca de vez en cuando para sustituirse por el indicador de la última vez que estuvo alguien en línea o para decirte los integrantes del grupo. Esto no quiere decir que el chat deje de ser privado, simplemente no se te va a estar indicando todo el tiempo.

Icono de doble flecha

El icono de la doble flecha de WhatsApp te aparecerá a la derecha de una imagen, un vídeo, un documento o una ubicación, y sirve para reenviar el mensaje rápidamente, y sin tener que navegar por otros menús. Vamos, que con un solo botón ya podrás reenviar este contenido a otras personas eligiendo a quién.

Este icono no aparece en todos los mensajes de los chats, sino únicamente en el contenido que se comparte en ellos. Por ejemplo, no va a aparecer con los mensajes normales si escribes algo textual que sea tuyo, ni tampoco al lado de emojis o emoticonos.

Icono de ondas de sonido

No te asustes si a la derecha de un chat aparece un icono de ondas de sonido, no significa que te estén espiando. Aparece en grupos de chat, y sirve para iniciar un chat de voz entre los participantes. Cuando pulsas en el icono se inicia el chat sin enviar notificación, y cada persona puede unirse cuando quiera si quiere.

Lo único que tienes que hacer es pulsar en el botón, confirmar que quieres iniciar un chat de voz y esperar a ver si alguien más se une. A los demás les aparecerá una notificación discreta y sin sonido avisándoles de que se ha implementado esta función, de forma que todos los que quieran puedan unirse. Cuando el chat de voz no se use durante una hora, se cerrará automáticamente.

Icono de tres puntos en el chat

Este es un indicador que te dice que la otra persona está escribiendo un texto. Aparece debajo de la columna donde se te muestra el texto de la otra persona con la que hablas, y sustituye al clásico Escribiendo..., dejando solo los puntos suspensivos para ser más pequeño y minimalista.

Se trata de un icono informativo que no vas a poder tocar y con el que no puedes interactuar. Es simplemente un indicador con el que se te anticipa que otra persona está escribiendo para que puedas esperar a que termine y no pienses que te está ignorando si tarda en responder.

Icono de micrófono en el chat

Cuando aparece el icono de un micrófono en el sitio donde tendría que haber un texto de la persona con la que estás hablando, significa que la otra persona está enviando una nota de voz. De esta manera, si tarda en responderte y aparece el icono podrás saber la razón.

Se trata de un icono informativo que no vas a poder tocar y con el que no puedes interactuar. Simplemente busca anticiparte que vas a recibir un audio, algo muy parecido al indicador de cuando alguien te está escribiendo.

En Xataka Basics | Cómo crear stickers directamente en WhatsApp en Android o iPhone a partir de cualquier foto