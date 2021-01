Novedades Firefox 85: más privacidad con particionado de red y adiós a Flash Player

Ya tenemos con nosotros la nueva versión de Firefox, y te vamos a contar cuales son las principales novedades de Firefox 85. En esta versión, la principal novedad es la partición de red, que guarda los datos de cada página en una carpeta diferente dentro de tu disco duro. De esta manera, las páginas tendrán más difícil rastrear tus actividades en otras webs.

No podemos decir que Firefox tenga muchas más novedades, pero sí que podemos comentar algunas como el adiós definitivo de Flash Player u otros pequeños detalles que tienen la intención de hacerte la vida un poco más fácil en el navegador.

Llega el particionado de red

La principal novedad de Firefox 85 es la llegada del particionado de red, que hace que el navegador pueda separar los contenidos de las webs que se almacenan en el navegador. Este contenido iba todo en el mismo sitio hasta ahora, pero a partir de esta versión se va a empezar a separar.

Con esto, se consigue que cada web tenga su propio espacio particular, lo que ayudará a que *+sea más difícil que las webs te rastreen**. Por ejemplo, los servicios de unos sitios no podrán acceder a los datos de navegación de otros que también visites, ya que estos datos estarán separados.

Esta es una función que ya hemos visto en otros navegadores. Sin embargo, en Mozilla aseguran que si quieres desactivarlo, podrás hacerlo para ahorrar recursos en la página about:config, estableciendo la opción privacy.partition.network_state en false.

Adiós a Adobe Flash Player

2021 trajo consigo el fin de soporte de Flash Player, y esta nueva versión de Firefox es la primera del navegador de Mozilla en eliminar el soporte para el plugin de Flash Player por completo. Este plugin ya dejó de cargar contenido desde el 12 de enero, y ahora directamente ya no está en el navegador.

Esto quiere decir que si alguna web ha sido perezosa y, tras años de aviso, no ha migrado a tiempo de Flash Player a HTML5, entonces directamente ya no podrás ver su contenido. Tampoco habrá ninguna opción para activar Flash Player en ninguna web, simplemente, ya no hay más Flash Player.

Otras novedades de Firefox

Firefox también tiene otras novedades, como recordar tus ubicaciones preferidas para guardar favoritos y que así el proceso sea más rápido. Además, ahora también muestra la barra de marcadores por defecto en las nuevas pestañas, e introduce una carpeta en la barra de herramientas para un acceso rápido y fácil a todos tus marcadores.

Otra de las novedades es la posibilidad de borrar todos tus logins guardados con un simple click de ratón desde el gestor de contraseñas interno que tiene. De esta manera, no tendrás que ir eliminando cada una de las contraseñas guardadas, y tendrás la opción de borrarlas todas a la vez.