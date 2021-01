Fin de soporte de Flash Player: qué significa y qué pasa a partir de ahora

Después de muchos años avisando, el 31 de diciembre de 2020 terminó el soporte de Adobe Flash Player, y desde el 12 de enero de 2021 la propia aplicación de Flash Player ha empezado a bloquear el contenido Flash. Por lo tanto, es posible que si todavía utilizas alguna web que recurra a esta obsoleta tecnología, te encuentres algún error puntual.

Por eso, vamos a explicarte qué significa que haya terminado el soporte de Flash Player, y te diremos también qué pasa a partir de ahora y qué tienes que hacer por tu parte. No te preocupes demasiado, porque como te vamos a explicar, llevamos tantos años oyendo hablar de la muerte de Flash Player que la transición va a tener pocas consecuencias.

Qué significa el fin de soporte de Flash Player

El complemento Flash Player lleva años siendo parte de los navegadores, y útil para poder reproducir todo tipo de contenidos multimedia. Pero es una tecnología obsoleta que ya tiene como sucesor al HTML5. Como consecuencia, desde hace unos años Adobe lleva diciendo que acabaría con el soporte a Flash Player, y ese día llegó con el nuevo año.

El fin de soporte de Flash Player significa que el complemento no va a recibir más actualizaciones de ningún tipo, y que por lo tanto se le considera muerto. Esto, además, también implica que no se solucionará los problemas de seguridad que puedan surgir, lo que también es perjudicial para cualquier usuario que lo tenga instalado en el navegador.

Ya desde hace unos años, Flash lleva arrastrando muchos problemas de seguridad, y ha sido utilizado por diversos malwares para hackear ordenadores o minar criptomonedas. Además, sus vulnerabilidades han sido explotadas para instalar spyware en diferentes equipos. Como consecuencia, ya en 2016 el uso de esta tecnología era minoritario.

Microsoft también ha actualizado Windows para bloquear Flash, y antes de eso, los grandes navegadores también lo han ido desterrando, y las principales webs lo han bloqueado y sustituido por HTML5. Como resultado, ahora mismo es muy posible que simplemente ya no puedas utilizar Flash en la mayoría de webs, y que directamente estés siempre en sus versiones HTML5.

Que este día llegaría es algo que ya se sabía desde hace meses, incluso años. Por eso, en los últimos años la mayoría de grandes portales, webs, y redes sociales han ido migrando su contenido a HTML5. Esto hace que realmente a partir de ahora no cambien demasiadas cosas, salvo en ese puñado de webs que por alguna razón no hayan podido llegar a tiempo.

Qué pasa a partir de ahora

Debido a que el soporte de Flash Player, Adobe ha empezado a bloquear la ejecución de contenido Flash en Flash Player desde el 12 de enero del 2021. Esto quiere decir que si tienes el complemento de Flash Player instalado en tu ordenador o navegador, te aparecerá un mensaje de error cuando intentes acceder a contenido Flash.

La propia Adobe, la creadora del complemento, recomienda que desinstales Flash de tu ordenador para proteger tu seguridad. Aunque haya dejado de funcionar, si lo tienes instalado seguirá estando en tu ordenador a no ser que lo desinstales manualmente, y como ya no tiene actualizaciones de seguridad, cualquier error que sea descubierto en su código puede ser utilizado para meter malware en tu ordenador e infectarlo.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que, a partir de ahora más que nunca, jamás y en ningún caso debes instalar Flash Player de páginas de terceros. En el caso de que quieras seguir instalándolo, recurre a la web de Adobe, y si allí no lo encuentras directamente no lo instales, porque a partir de ahora ya no sirve para nada. A partir de ahora, van a surgir muchas páginas que te prometen poder volver a usar Flash, y usarán esa promesa para meter virus en tu ordenador.

En el caso de tener Flash Player en tu ordenador, ve a la lista de Aplicaciones y características de la sección Aplicaciones en la configuración de Windows, y dale al botón de Desinstalar. También puedes esperar a que Adobe te muestre en Flash Player una opción de Desinstalar. En cualquier caso, Windows también se actualiza esta semana para eliminar las versiones ActiveX de Flash Player y evitar que se instale nuevamente, pero nunca está de más que lo compruebes manualmente.

Y hasta que hagas esto, si todavía no has actualizado Windows y entras en una web con Flash, verás que te aparece un mensaje de error. Y si actualizas Windows, entonces ya ni siquiera eso, irás siempre a las versiones de HTML5 aunque actives flash de forma nativa en el navegador.