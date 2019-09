Novedades Firefox 69: menos Flash, más protección contra rastreos, y mejor bloqueo de reproducción automática

Vamos a contarte cuáles son las novedades de Firefox 69, la nueva versión del navegador lanzada oficialmente por Mozilla. Su principal novedad es el nuevo paso hacia el fin de soporte para Flash, con la desaparición de la posibilidad de dejarlo siempre activado en una web. Además, también se mejora la protección contra rastreos preactivando su herramienta Enhanced Tracking Protection para bloquear cookies de rastreo de terceros y sistemas de criptominado.

Pero también hay bastantes más pequeñas novedades, como puede ser una mejor integración con Windows Hello, mejoras en el bloqueo de reproducción automática, o en el consumo de autonomía de equipos macOS con dos tarjetas gráficas. No es una versión revolucionaria, eso es verdad, pero aquí tienes todas las novedades.

Flash Player no se puede activar permanentemente

Flash Player sigue muriendo y Firefox sigue dando pasos para que dejes de utilizarlo. Todavía se puede activar de forma puntual en las páginas web, pero ya no se puede configurar el navegador para dejarlo activado de forma indefinida en determinadas webs.

Con este movimiento, cuando decidas acceder al contenido Flash de una web ya no tendrás la opción Activar siempre. Esto quiere decir que siempre tendrás que activar el acceso a Flash manualmente cada vez que quieras acceder a él. Y mejor olvidarte pronto de Flash, porque Firefox dejará de soportarlo a finales de 2020, al igual que Chrome, Edge y muchos otros.

Más protección por defecto contra rastreos

La nueva versión de Firefox también activará por defecto su herramienta Enhanced Tracking Protection. Con ella preactivada, el navegador bloqueará por defecto las cookies de rastreo de terceros que haya en las páginas web que visites, así como los sistemas de criptominado para utilizar tu ordenador para generar criptodivisas.

De cara al usuario, el cambio es casi invisible. Lo que pasará es que ahora, cuando pulses en el cuadrado verde que hay al lado de la barra de direcciones, podrás ver qué cookies de terceros y rastreadores se están bloqueando para que te hagas una idea de cómo te está protegiendo el navegador.

Mejor bloqueo de reproducción automática

La opción de Firefox para bloquear la reproducción automática de contenido multimedia también ha sido mejorada en la nueva versión del navegador. Hasta ahora, esta función bloqueaba el sonido, y sólo bloqueaba los vídeos que se reproducían automáticamente si emitían sonido antes. Pero ahora, se ha añadido una nueva opción.

A partir de esta versión, los usuarios de Firefox tendrán la opción de bloquear cualquier tipo de contenido que se reproduzca automáticamente independientemente de su tipo. Sólo tendrás que ir a las opciones de privacidad y activarlo en la sección de permisos.

Más compatibilidad con Windows Hello

Firefox también mejora su funcionamiento con Windows Hello, que es el sistema con el que Windows 10 te permite desbloquear el ordenador o aplicaciones sin contraseñas, utilizando por ejemplo tu cara. Ahora, Firefox obtiene soporte para la extensión Web Authentication HmacSecret en Windows Hello, aunque sólo para usuarios que tengan la Windows 10 May Update 2019.

Un poco menos de personalización

En esta nueva versión se dejarán de cargar de forma automática los archivos de la carpeta chrome, como por ejemplo userChrome.css o userContent.css. ¿Chrome en Firefox? No, no te preocupes, porque este es un cambio que a los usuarios de a pié casi no nos va a afectar.

Se trata de una característica avanzada y bastante potente que tenía Firefox hasta ahora, y que permitía que los usuarios con conocimientos en CSS y JavasCript pudieran personalizar de una forma considerable el aspecto del navegador. Sin embargo, ahora esto ya dejará de ser posible.

Otros cambios de Firefox 69

Y ahora vamos con una pequeña lista con otros pequeños cambios que también te puedes encontrar en esta nueva versión del navegador.