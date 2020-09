Novedades EMUI 11: qué trae la nueva versión de la capa de personalización de Huawei

Hoy es el día, ese en el que Huawei ha desvelado la versión final de EMUI 11 y nos ha contado todas sus novedades. Por eso, aquí tienes nuestro artículo con las principales novedades de EMUI 11, para que sepas qué va a traer de nuevo la capa de personalización de Android creada por Huawei para sus dispositivos.

Vamos a utilizar el mismo formato que utilizamos en nuestros artículos de novedades de Xataka Basics. Vamos a mencionar primero las principales novedades explicándote cosas a fondo sobre ellas, y luego te resumiremos otras novedades finales al final del todo. La idea es que tengas la máxima información sobre las principales inclusiones sin que por ello quede un artículo inmenso que no vas a leer.

EMUI 11 no es Android 11

En un principio se había hablado de que EMUI 11 podría estar basado en Android 11 AOSP, que es la parte de código abierto dentro de Android. Sin embargo, Huawei nos ha confirmado de que esto no es así, y que finalmente EMUI 11 está basado en Android 10, y que no habrá Android 11 hasta próximas versiones de EMUI. Vamos, hasta un futuro EMUI 12... si es que HarmonyOS no acaba tomando prioridad.

Según nos han dicho desde Huawei, esto se debe a que Android 11 está todavía en sus versiones beta, y que han preferido desarrollar su capa sobre seguro en una versión estable. Sin embargo, a nadie se le escapa que las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que han dejado a Google y Huawei sin poder colaborar, puede haber influido también.

Más personalización para el modo Always On

El primer grupo de novedades de EMUI 11 tienen que ver con la interfaz, y en ella destaca la llegada de nuevos diseños para el modo de pantalla siempre encendida. Este modo es ese con el que cuando apagas la pantalla del móvil, hay un reloj con un pequeño entorno gráfico siempre visible. De esta manera, podrás ver la hora y algunas notificaciones sin tener que encender la pantalla, lo que a la larga te hará ganar autonomía.

Además, algunos estilos que tienen varias configuraciones de colores también añaden un icono para subir una foto y obtener los principales colores de esa foto en el caso de que haya alguna combinación que te guste. Además, también podrás crear tu propio diseño de siempre encendido con tus propias imágenes y GIFs.

Sinergia entre tonos y vibración

Esta es una curiosidad muy peculiar, pero hemos decidido darla como novedad principal para explicártela bien. Por lo general, cuando recibes una notificación el sonido que hace puede tener un ritmo concreto, pero la vibración suele limitarse a un número y ritmo preestablecido. Vamos, que tienes una gran variedad de tonos de notificaciones, pero la vibración no va emparejada.

Y eso es lo que ha hecho Huawei, sincronizar el ritmo las vibraciones con el sonido de las notificaciones, de manera que parezca que estás sintiendo el sonido. Las vibraciones irán en consonancia con las ondas de sonido de los tonos. De momento es algo que sólo funciona para sonidos del sistema, EMUI analiza el sonido y compone una vibración, aunque la idea es que en el futuro funcione también para tus propias melodías.

Minimiza las ventanas flotantes

Huawei, como muchos fabricantes en sus capas de personalización, tiene un sistema de ventanas flotantes. Con él, puedes abrir una aplicación por encima de la otra sin llegarla a cubrir. ¿Para qué? Pues para que cuando hagas una acción rápida lo que estés haciendo no pase a segundo plano. Ahora, las ventanas flotantes las vas a poder minimizar para cuando estés haciendo tareas recurrentes además de la principal.

La ventana flotante tiene un botón de minimizar, y cuando lo pulses, la aplicación se quedará abierta con una pestaña en el lateral de la pantalla. Si por ejemplo estás enviándote mensajes con alguien, con esto podrás ir leyendo y respondiendo sin que lo que estés haciendo con tu app principal pase en segundo plano, y por lo tanto sin riesgo de perder lo que estás haciendo.

Mejoras en los permisos de las aplicaciones

EMUI introduce algunas mejoras interesantes en su gestión de permisos, que están ordenados por categorías para que puedas navegar por ellos desde los ajustes. Uno de los cambios es que al conceder permisos a las aplicaciones ya no habrá una opción de siempre permitido y ya, podrás darle permiso sólo mientras la app se utiliza o para todo el tiempo, algo que podrás cambiar cuando quieras en los ajustes.

También podrás saber en todo momento si una app está usando un permisos, ya que este aparecerá en la parte superior de la pantalla, en la barra de estado arriba del todo con un iconito. Por ejemplo, si una app está usando la cámara verás el icono de la cámara, el micrófono cuando graba, o el de un GPS en el caso de que esté usando tu ubicación.

Así, siempre sabrás a qué datos está accediendo cada aplicación para evitar sorpresas. Además, Huawei asegura que las aplicaciones en segundo plano no podrán acceder a estos permisos aunque se los tengas concedidos, de forma que no se puedan quedar espiándote en segundo plano.

Otras novedades

Y más allá de las principales novedades que te hemos ido diciendo hasta ahora, vamos ahora a listarte algunas otras novedades menores que también han llegado con la nueva versión de EMUI. Te las vamos a mostrar por puntos de forma resumida.