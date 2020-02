No me acuerdo del PIN de mi móvil, ¿qué puedo hacer?

Vamos a explicarte cómo restablecer el PIN de tu tarjeta SIM en el caso de que te hayas olvidado de cómo era. Si se te olvida el PIN no sólo podrás acceder al móvil, sino que aunque establecieras remotamente una contraseña para acceder, sin el PIN no podrás acceder a las funciones de red móvil ni de llamadas de tu operadora.

Si escribes varias veces mal tu PIN, la SIM quedará bloqueada. Cambiar el PIN es fácil cuando te lo sabes, Android e iOS tiene opciones, pero cuando no lo sabes te toca recurrir al código PUK que toda operadora te habrá dado para poder restablecerlo. Por lo tanto no sólo te diremos cómo usar el PUK para cambiar el PIN, sino también cómo obtener el propio PUK si no lo tuvieras anotado.

Puedes poner un nuevo PIN con el PUK

Junto al PIN, tus operadoras siempre te darán un código PUK de ocho dígitos. Este código sirve tanto para desbloquear la SIM en el caso de que introduzcas tres veces un PIN erróneo, como para poder restablecer el PIN poniendo uno nuevo sin usar el viejo en el caso de que te hayas olvidado de él. No es un número que vayas a utilizar constantemente, sino una especie de código maestro de seguridad por si acaso fallase el PIN principal.

Una vez tienes el número PUK, tienes que **abrir la aplicación de llamar por teléfono y escribir el código **05*PUK*NuevoPIN*NuevoPIN# , y luego pulsar el botón de llamar. Por ejemplo, si tenemos un PUK 01234567, y queremos establecer el PIN 4321, se quedaría algo así: **05*01234567*4321*4321# .

Cómo obtener tu número PUK

El código PUK suele venir dentro del sobre o paquete original en el que tu operadora te envía tu SIM. No viene impreso en la propia SIM por motivos de seguridad, pero sí suele venir en la misma tarjeta en la que extraes la SIM o en algún papel adicional que venga acompañándola. Lo reconocerás porque pone PUK y porque es un código de ocho caracteres.

Si no lo encuentras, pide ayuda a la operadora

Código PUK en el área de clientes de Simyo

Si no tienes el envoltorio a mano, todavía puedes obtener el código PUK con ayuda de tu operadora de telefonía. En este caso, deberás de algún modo corroborar tu identidad respondiendo a preguntas de seguridad o accediendo a tu panel de control introduciendo el nombre de usuario y contraseña. Aunque el proceso varía de una operadora a otra, hay principalmente cuatro modos mediante.

Iniciando sesión en el área de clientes de la web de tu operadora . Allí casi con total seguridad se encontrará un apartado para consultar el número PUK de tu número de teléfono.

Con su aplicación oficial , que generalmente ofrece casi las mismas opciones del area de clientes online pero directamente en el móvil. No es tan común que incluya el código PUK como el área de clientes en su web, pero si ya tienes la app instalada nunca está de más comprobarlo.

Llamando por teléfono . Si nada de lo anterior te funciona porque no tienes un nombre de usuario y contraseña registrada y tu SIM no está operativa, siempre te quedará llamar por teléfono. La persona deberá comprobar tu identidad y después recibirás el código PUK, a veces por SMS.

En una tienda oficial. Si prefieres el trato cara a cara, esta es una de las gestiones que probablemente puedas llevar a cabo directamente en una tienda oficial de tu operadora.

Nos sería imposible crear una lista detallada de todas las opciones para todos los operadores, pero hemos creado una tabla recogiendo cómo puedes obtener el código PUK en las principales operadoras españolas.