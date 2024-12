Movistar Plus+ elimina 14 canales premium: cuáles son y qué 30 canales quedan en 2025

Vamos a decirte cuáles son los canales que desaparecen de Movistar Plus+, el servicio de televisión para clientes de la empresa. El paquete básico de canales se quedarán sin un gran número de ellos, y el cambio afecta tanto a lis clientes de fibra de Movistar como a quienes tengan contratado Movistar Plus+ para no clientes.

El cambio tendrá lugar en el paquete Esencial de Movistar Plus+ con 80 canales, que cambia sus condiciones el próximo 1 de enero de 2025 eliminando un total de 14 de estos canales premium de temáticas como cine, series, documentales y estilo de vida.

Qué canales desaparecen del servicio

Esta es la lista de los 14 canales que desaparecen de Movistar Plus+, principalmente los de AMC Networks International. La lista es la siguiente:

Canal Hollywood

amc

Sundance

XTRM

Dark

Somos

Odisea

Buen Viaje

Canal Historia

decasa

canal cocina

En Familia

amc break

amc crime

Canales premium de Movistar Plus+ en 2025

En Movistar Plus+ se incluyen tanto canales de la TDT como canales locales, otros internacionales, y un paquete de 30 canales premium. Este es el número que se queda después de los 14 que han desaparecido, y los restantes son los siguientes:

Cine y series

STAR Channel

AXN

AXN Movies (pago adicional)

WarnerBros TV

TCM

Cosmo

Comedy Central

Calle 13

SyFy

Documentales

National Geographic

National Geo Wild

Discovery Channel

Deportes

Eurosport1

Eurosport2

LaLiga TV Hypermotion (pago adicional)

LaLiga TV EA (pago adicional)

Liga de Campeones (pago adicional)

Iberalia (pago adicional)

Caza y pesca (pago adicional)

Garage TV

Varios

MTV

uBeat

Infantiles

Disney Jr

Nickelodeon

Nick JR

Dreamworks

Baby TV

Música

MTV 00s

mezzo (pago adicional)

mezzo live (pago adicional)

Classica Stingray

Exclusivos

M+

Cine por M+

Series por M+

Vamos por M+

Ellas vamos por M+

Documentales por M+

Originales por M+

Fútbol Replay

