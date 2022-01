MIUI 13 en España: la lista de móviles Xiaomi que actualizarán antes de abril

Te traemos una lista con los móviles Xiaomi que actualizarán a MIUI 13 para el mes de abril, según ha confirmado el propio fabricante. MIUI 13 es la próxima versión de la capa de personalización de Android creada por Xiaomi para sus móviles, y en cada nueva versión añade novedades que son tanto las que implementa Google directamente en Android como otras creadas especialmente por el fabricante chino para sus dispositivos.

El listado es el de los móviles que recibirán la actualización durante el primer trimestre del año. Esto quiere decir que si tu dispositivo no aparece en la lista no es porque no vaya a recibir la actualización, ya que a lo largo del año irá habiendo otras oleadas para llevar MIUI 13 a otros dispositivos. Sin embargo, los móviles de la lista serán los primeros en recibirlo.

Primeros Xiaomi en actualizar a MIUI 13 en España

Lo que ha anunciado Xiaomi es la lista de móviles que recibirán la versión global de MIUI 13. Con versión global se refieren a la que va a llegar a todo el mundo, incluido España, antes de abril. Sin embargo, en algunas regiones puede haber algunas variaciones con modelos que lo reciban un poco antes. Pero en general, estos deberían ser los primeros en actualizar.

Novedades de MIUI 13

Ahora, vamos a decirte de forma resumida cuáles son las principales novedades de MIUI 13, de forma que sepas qué te vas a encontrar cuanto te llegue la actualización. Vamos a centrarnos en las novedades generales del sistema operativo, porque puede que modelos concretos de móviles tengan novedades específicas dependiendo de su hardware.

Liquid Storage : Es un nuevo método interno para administrar el almacenamiento de archivos. Con él, se reduce la fragmentación y se aumenta la velocidad de lectura y escritura en un 60%, según Xiaomi, y se aumenta la vida útil del dispositivo.

: Es un nuevo método interno para administrar el almacenamiento de archivos. Con él, se reduce la fragmentación y se aumenta la velocidad de lectura y escritura en un 60%, según Xiaomi, y se aumenta la vida útil del dispositivo. Atomized Memory : Un método de administración de memoria ultrafino, que mejora la eficiencia de la memoria RAM. Para ello, se analizan las apps que usan la RAM y se dividen los procesos de cada app en tareas importantes y no importantes. Así, se cierran las menos importantes cuando necesites ejecutar más aplicaciones sin sacrificar rendimiento.

: Un método de administración de memoria ultrafino, que mejora la eficiencia de la memoria RAM. Para ello, se analizan las apps que usan la RAM y se dividen los procesos de cada app en tareas importantes y no importantes. Así, se cierran las menos importantes cuando necesites ejecutar más aplicaciones sin sacrificar rendimiento. Focused Algorithms : Una serie de algoritmos que asignan dinámicamente los recursos del sistema en función de los escenarios de uso. Vamos, que dependiendo de lo que estés haciendo, priorizará el uso de la CPU en las aplicaciones activas para que tus tareas importantes no se resientan.

: Una serie de algoritmos que asignan dinámicamente los recursos del sistema en función de los escenarios de uso. Vamos, que dependiendo de lo que estés haciendo, priorizará el uso de la CPU en las aplicaciones activas para que tus tareas importantes no se resientan. Nuevo centro de control : MIUI 13 también va a tener un nuevo centro de control llamado Mi Magic Center, en el que se centran en facilidad la interacción con otros dispositivos del ecosistema de Xiaomi. Esto te permitirá, por ejemplo, poder transferir archivos, copiar notas, y este tipo de interacciones entre dispositivos de una forma muy sencilla.

: MIUI 13 también va a tener un nuevo centro de control llamado Mi Magic Center, en el que se centran en facilidad la interacción con otros dispositivos del ecosistema de Xiaomi. Esto te permitirá, por ejemplo, poder transferir archivos, copiar notas, y este tipo de interacciones entre dispositivos de una forma muy sencilla. Widgets renovados : Xiaomi también le ha prestado especial atención al sistema de Widgets, que han sido renovados para ser más estéticos y ofrecer más funcionalidades para el día a día. Además, muchos de ellos son animados.

: Xiaomi también le ha prestado especial atención al sistema de Widgets, que han sido renovados para ser más estéticos y ofrecer más funcionalidades para el día a día. Además, muchos de ellos son animados. Smart Balance : Un sistema que automatiza el equilibrio entre el rendimiento y el consumo de energía. Esto podría aumentar en un 10% la duración de la batería, según Xiaomi.

: Un sistema que automatiza el equilibrio entre el rendimiento y el consumo de energía. Esto podría aumentar en un 10% la duración de la batería, según Xiaomi. Nueva fuente para sus móviles : Xiaomi también va a darle un toque distintivo a la estética de sus móviles con una nueva fuente en MIUI 13. Se llama MiSans, con un diseño propio y exclusivo.

: Xiaomi también va a darle un toque distintivo a la estética de sus móviles con una nueva fuente en MIUI 13. Se llama MiSans, con un diseño propio y exclusivo. Nuevos fondos de pantalla: Como siempre que un fabricante renueva versión de su capa de personalización, cambia también los fondos de pantalla. Los de MIUI 13 efectúan una mejor gestión de color para aprovechar cada tipo de panel, y cambian su tonalidad en función del brillo. También son animados.