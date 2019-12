Miracast: qué es, cómo funciona y cómo puedes usarlo en Windows 10 y Android

Vamos a explicarte qué es Miracast y cómo funciona este protocolo para la proyección de contenido de un dispositivo a otro, indicándote también cómo puedes usarlo en Windows 10 y Android. Se trata de una tecnología que hace unos años llegó para intentar sustituir a los cables HDMI a la hora de conectar el móvil u ordenador con la tele.

Actualmente, muchos fabricantes ya han empezado a abandonar el protocolo o sustituirlo por otros más modernos como el de Google Cast de los Chromecast, pero como todavía puedes encontrarte con dispositivos y referencias a esta tecnología, vamos a explicártelo de manera que quede claro.

Qué es Miracast

Miracast es un protocolo que permite que dos positivos se detecten, se puedan conectar, y que se pueda reflejar la pantalla de uno en la del otro. Esto puede servir, por ejemplo, para poder ver el contenido de tu teléfono móvil o de tu portátil compatible en la pantalla del televisor, siempre y cuando ambos dispositivos sean compatibles con el protocolo.

Una cosa importante que tienes que tener en cuenta es que está enfocado exclusivamente en el mirroring o proyección de la pantalla de un dispositivo en la del otro. Esto quiere decir que si quieres enviar una serie de Netflix al televisor con esta tecnología, tendrás que dejar la pantalla del móvil encendida en todo momento, ya que se limita a mostrar en una pantalla todo lo que haces en la otra.

En cierta manera, podríamos decir que este protocolo quiere ser una alternativa inalámbrica a conectar dispositivos por cable como los HDMI, aunque siempre teniendo en cuenta la limitación que supone tener que tener la pantalla del dispositivo emisor siempre encendida. Una de sus ventajas es que, a diferencia de otros protocolos como AirPlay de Apple o el Google Cast de los Chromecast, el Miracast está diseñado para ser un estándar multiplataforma.

Es una buena opción para presentaciones o para ver el contenido multimedia de un móvil u ordenador en la tele, y también puede servir para realizar tareas de productividad si no te importa tener dos pantallas viendo lo mismo.

Cómo funciona Miracast

Miracast funciona enviando el contenido a través de WiFi Direct, una tecnología diseñada para la comunicación directa entre dispositivos, y que realiza el intercambio a mayor velocidad que el Bluetooth. Utilizar esta tecnología permite que el envío de datos pueda ser hasta 10 veces más rápido que el Bluetooth, un flujo de datos que cuando quieres reflejar en una pantalla lo que haces en otra es importante.

Pero a pesar de utilizar una tecnología que lleva WiFi en el nombre, no quiere decir que vayas a necesitar que ambos dispositivos estén en la misma red. Lo que quiere decir es que cuando utilices Miracast en un móvil o PC para enviar contenido a un televisor compatible, crearás una red WiFi entre ambos dispositivos. Una vez establecida esta conexión mediante su propia red, se enviarán los datos de uno a otro de forma directa e inalámbrica.

Cuando la conexión entre ambos dispositivos se realiza correctamente, prácticamente no hay retraso y todo lo que se ve en la pantalla de uno se puede ver en la otra. Permite enviar vídeo en resolución FullHD o inferior mediante el códec H.264, y sonido envolvente 5.1. También soporta el cifrado WPA2-PSK, lo que quiere decir que los datos que enviemos de un dispositivo al otro estarán protegidos.

Además, Miracast también se beneficia de una capa DRM, lo que quiere decir que puedes enviar contenido que esté protegido por Copyright de una pantalla a otra sin ningún tipo de censura o problema, como el de un Bluray en el caso de que tengas el reproductor en el ordenador y no el televisor.

Los problemas de Miracast

Aunque la teoría es buena, el Miracast también lleva tiempo arrastrando un par de problemas que hacen que no sea tan utilizado y para mucha gente todavía sea un desconocido. El primero de ellos es que sólo se puede utilizar para reflejar la pantalla de un dispositivo en otro, y no para enviar contenido como pasa con el Chromecast.

Esto es molesto, no lo podemos negar. Puede ser útil en ámbitos educativos o empresariales en los que tú haces una cosa que quieres que otros puedan ver. Pero si quieres utilizarlo para el consumo de contenido audiovisual, sobre todo de vídeos en casa, puede ser molesto necesitar mantener la pantalla de tu móvil u ordenador siempre encendida.

El segundo gran problema de Miracast es que no ha conseguido ser un protocolo fiable, y hay demasiadas veces en las que no funciona bien. Si entras en páginas de soporte de dispositivos para el televisor que utilizan esta tecnología, a menudo podrás ver a mucha gente quejarse de que con este u otro dispositivo no funciona bien aunque estén certificados para su uso.

A esto hay que sumarle que se han creado otros protocolos más útiles y fiables que ya no sólo permiten reflejar la pantalla, sino también el envío de contenido. Tienes desde el DNLA que comunica dispositivos a través de una red para enviar archivos de uno a otro, o un Google Cast que une los conceptos de DLNA y Miracast para poder iniciar y controlar la reproducción que está realizando a través de otros dispositivos de forma inalámbrica.

Estas alternativas, sobre todo tras la llegada de la tecnología del Chromecast, han hecho que muchos fabricantes empiecen a retirar el soporte a Miracast de sus dispositivos móviles, incluso también los fabricantes de televisores le están dando la espalda. Como mucho, algunos como Samsung, Xiaomi o HTC se basan en este protocolo para sus sistemas de compartir pantalla, pero en la mayoría de casos no hay una opción de "enviar por Miracast". En la web de la WiFi Alliance puedes ver la lista completa de dispositivos compatibles.

Cómo usar Miracast en Android y Windows

Como te hemos dicho antes, hay muchos fabricantes que han dejado de dar soporte a Miracast en sus móviles para pasarse a Google Cast, e incluso los que todavía lo hacen lo integran dentro de la opción de Enviar pantalla que puedes encontrar en las acciones rápidas de Android. Son esas que aparecen cuando deslizas dos dedos de arriba hacia abajo en la pantalla de inicio.

Lo mismo pasa con Windows. Cuando abres su centro de notificaciones, puedes pulsar en las opciones de Proyectar y Conectar, y si el ordenador es compatible Miracast será una de las tecnologías que va a utilizar para establecer conexión con otro dispositivo y proyectar el contenido de la pantalla.