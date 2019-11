Stadia en tu tele: cómo configurar el Chromecast Ultra y el mando de Stadia para jugar

Vamos a explicarte cómo conectar el Chromecast Ultra y el mando de Stadia a tu televisor para poder jugar a Stadia, el servicio de juegos por streaming lanzado por Google. En los packs disponibles para comprarlo, te van a venir estos dos elementos, y tendrás que configurarlos antes para poder jugar. Todos tendrán que estar bajo la misma WiFi.

El funcionamiento es sencillo. Lo que hagas en el mando se enviará a los servidores de Google donde está corriendo el juego, y el resultado de lo que haces te llegará al televisor a través del Chromecast Ultra. También puedes utilizarlo en el navegador o el móvil, siendo esta una plataforma de juegos multidispositivo que no necesita de ninguna consola para funcionar.

Primero configura tu Chromecast Ultra

El primer paso es el de configurar tu Chromecast Ultra en la tele. Para ello, conecta el pincho HDMI que viene en uno de los extremos del dispositivo al conector HDMI de tu televisor. En el otro extremo del dispositivo, lo que vendría ser su culo, tendrás que conectar el cable de luz que viene junto a él y enchufarlo en el enchufe más cercano.

Una vez hayas conectado y enchufado el Chromecast, tienes que abrir la aplicación Google Home (disponible para Android y para iOS) y verás que te aparece un indicador de que tienes un dispositivo detectado para configurar. Pulsa en el botón de Configurar 1 dispositivo que te aparecerá con el aviso para proceder. Si no lo ves, también puedes pulsar en el botón + y elegir la opción de Configurar dispositivo.

Tras darle al botón de empezar a configurar el dispositivo, primero pasarás por una pantalla intermedia donde seleccionar cuál es tu casa, donde tendrás la que tengas configurada. Tras ello, se te mostrará una lista con dispositivos cerca de ti. En esta lista, selecciona el dispositivo Chromecast Ultra y pulsa Siguiente para empezar a configurarlo.

Durante unos segundos te aparecerá una pantalla en la que se te dice que se está estableciendo conexión con el Chromecast Ultra. Cuando se vaya, verás otra pantalla en la que se te pregunta si el código que ves en el móvil te aparece también en la tele donde tienes conectado el dispositivo. Pulsa en Sí si el código es el mismo, y en No para volver a intentarlo.

Tras establecer la configuración, irás a una pantalla en la que tendrás que decidir si quieres aceptar enviarle a Google los datos de uso de uso de tu Chromecast para ayudar a mejorarlo. La app te pone en azul la opción de aceptar, pero no es algo obligatorio, y si no aceptas también podrás avanzar igualmente en la configuración.

Pasarás a otra pantalla donde debes configurar en qué habitación de la casa tienes tu Chromecast. Esto sirve para que luego puedas interactuar con él con Google Assistant, pudiendo especificar en cuál quieres actuar en el caso de que tengas más de uno. Selecciona una habitación y pulsa en Siguiente para continuar.

A continuación, tendrás que configurar la WiFi que quieres usar en el Chromecast. Para ello, primero verás una pantalla en la que tendrás que elegir la WiFi de tu casa para decir que es la que quieres utilizar. Luego escribirás la contraseña e irás a la pantalla de la captura, donde decidirás si quieres que la app guarde la contraseña de la WiFi que acabas de meter para no tener que ir escribiéndola cada vez que configures un dispositivo.

A continuación aparecerá durante unos segundos una pantalla en la que se te dice que se está estableciendo conexión, y luego tendrás que decidir si quieres registrarte a la lista de correos promocionales de Google. Aquí puedes decir que sí o que no, la elección no cambiará nada en la configuración del dispositivo.

Y ya está. Ahora, el Chromecast Ultra se pondrá a actualizarse, un proceso que puede durar bastantes minutos dependiendo de la velocidad de conexión de tu WiFi. Cuando termine, ya podrás empezar a utilizarlo para jugar a Stadia.

Ahora, configura tu mando de Stadia

Ahora pasamos al proceso de configurar el mando de Stadia, y como verás en la pantalla de la tele en la que tienes el Chromecast Ultra, para ello tienes que recurrir a la aplicación de Stadia (en el enlace tienes el proceso de configuración de la app). Una vez estés en ella, pulsa en el icono del mando que tienes arriba a la derecha.

La aplicación te pedirá saber tu ubicación para poder analizar mejor los dispositivos que hay cerca de ti, como por ejemplo el mando. Por lo tanto, tendrás que darle permiso para acceder al GPS del móvil. Si tienes Android 10 podrás darle si quieres un permiso temporal. como ves en la captura.

La aplicación se pondrá a buscar el mando de Stadia durante unos segundos. Cuando lo haga, te aparecerá el mando en la aplicación. Pulsa en el icono del mando para proceder a configurar su conexión y que se conecte a la misma red WiFi donde tienes el Chromecast Ultra y la aplicación oficial de Stadia.

Aparecerá otra pantalla de espera con la imagen del mando y el mensaje Comenzando la configuración. Cuando termine, el proceso verificará que estás configurando el mando correcto haciendo que el mando vibre. Si tu mando ha vibrado, tendrás que decir que Sí cuando la aplicación te lo pregunte durante el proceso de configuración.

Ahora, el proceso te irá mostrando varias pantallas diferentes. En la primera sólo se te informará de que el mando tiene un micrófono que se activará cuando pulses el botón de Stadia. No tienes que hacer nada, sólo pulsar Continuar. Luego llegarás a la pantalla de la captura, donde tendrás que decidir si quieres que Google guarde datos de cómo utilizas el mando y lo que haces con él. Estos datos los puedes compartir o no, pero no afectan a su funcionamiento o configuración.

A continuación, llegarás a una pantalla en la que se te pregunta si quieres conectar el mando a la WiFi que tienes configurada en el móvil, o si quieres usar otra. Pulsa en el botón de conectar a ti WiFi, que tiene que ser la misma que usas en el Chromecast Ultra. Después, tendrás que escribir la contraseña de la WiFi en otra pantalla intermedia.

Tras escribir la contraseña de tu WiFi, pasarás por otras pantallas donde se te indica que la app se está conectando el mando a la red WiFi, y luego que se está actualizando el mando. Cuando termine, te mostrará una pantalla donde se te pide que mires cómo parpadea el botón de Stadia del mando. Si el parpadeo es blanco pulsa el botón indicándolo para confirmar que todo ha ido bien, y si sigue en naranja pulsa el otro botón para que se vuelva a intentar finalizar la configuración.

Ahora llegarás a la última pantalla del proceso en el móvil, donde se te dice que si el mando parpadea en blanco es porque ya se ha terminado la configuración. Ahora tienes que mirar a la tele donde tengas puesto y encendido el Chromecast Ultra para buscar el código de vinculación, donde se te dirán qué cuatro botones del mando tienes que pulsar uno tras otro para finalizar el proceso de configuración.

Una vez vincules el mando, ahora en la pantalla pasarás a elegir la cuenta de usuario que quieres utilizar en Stadia. Esto ya lo tendrás que seleccionar con el mando, usando los botones de dirección para moverte pro el menú y el botón A para confirmar.

Ahora ya lo tienes todo preparado, y sólo te falta empezar a jugar a Stadia. En la pantalla principal verás en grande el último juego al que jugaste, pero si pulsas hacia abajo con el mando accederás a la lista del resto de juegos que tienes en tu cuenta.