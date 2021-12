Lotería Navidad 2021: cómo comprobar décimos premiados y números de la pedrea online y en el móvil

El día de la Lotería de Navidad ha llegado, y durante las próximas horas sabremos si este año sí hemos tenido suerte, o si nos tendremos que conformar con alguna pedrea. Para poder mirarlo todo bien, vamos a decirte cómo comprobar tu décimo de la Lotería de Navidad de 2021, para que puedas seguir el sorteo y comprobar tus décimos.

Vamos a decirte cómo comprobarlo todo tanto en el navegador del PC como en el móvil, y vamos a utilizar diferentes páginas y servicios para ello. Es evidente que si te toca un premio gordo te vas a enterar enseguida, ya que son los premios que siempre seguimos. Pero las pedreas son más difíciles y laboriosas de detectar, y por eso vamos a intentar ayudarte a ello.

Comprueba tu décimo premiado online

Hoy es un día en el que muchos van a consultar de vez en cuando sus números para ver si han sido premiados de alguna manera durante el sorteo. Si eres una de esas personas, te dejamos varias páginas donde consultar tus décimos, de forma que si la Lotería de Navidad te ha repartido suerte, puedas saberlo al momento con estas opciones.

Loterías y Apuestas del Estado

Como es habitual, la alternativa más fiable y la auténticamente oficial es la propia web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que es la entidad responsable de realizar todos los años este sorteo. En su página oficial, vas a poder comprobar tanto los resultados de la propia Lotería de Navidad como los del resto de sorteos organizados por la entidad.

Para hacer esta comprobación, lo único que tienes que hacer es entrar en la web para ver enseguida los números de los principales premios. Además, también vas a poder buscar tu número en el cuadro de Comprueba tus números, que es donde te permitirá saber si ese número concreto ha sido premiado. Si entras en ese cuadro en días que no sean hoy, dentro tendrás que buscar el Sorteo Extraordinario de Navidad.

RTVE

Otra de las grandes alternativas es consultar la web de Radio Televisión Española, la entidad pública que retransmite el sorteo y en la que siempre se habilita una página específica donde vamos a poder ver actualizados los números premiados. Además, también ofrece un buscador para comprobar si tus números se han llevado premio.

Esta página no tiene demasiado misterio, ya que en la parte superior podrás ver los mayores premios del día, y debajo tendrás el cuadro Comprobar Lotería, donde solo tienes que poner el número que tengas y el importe jugado para que te diga si has ganado algo y cuánto has obtenido como premio.

Otras webs

Y más allá de la web oficial y la de la televisión pública, existen muchas otras webs creadas específicamente para el sorteo de la Lotería de Navidad. Algunas están siempre actualizadas y en otras habrá que esperar al final del sorteo, pero todas te permiten buscar tus números. Un ejemplo es la página de Lotómetro creada por el canal LaSexta, donde podrás ver los premiados y añadir tu número para comprobarlo:

Otro clásico dentro de las webs es LaLoteriaDeNavidad.com, creado por el grupo Prensa Ibérica. Aquí también vas a poder ver toda la información sobre el sorteo, incluyendo los números premiados arriba del todo, y puedes añadir tu número junto a la cantidad jugada para ver si te ha tocado y cuánto has ganado. Pero además de estas, también tienes muchas otras alternativas disponibles.

También tienes los periódicos online

Y por último, también tienes las páginas específicas de los diferentes periódicos de tirada nacional. Hoy todo el mundo va a estar buscando sus números como locos, por lo que casi todos los medios van a implementar un pequeño cuadro de comprobación o toda una página en la que ir informando al minuto de los resultados. Estos son algunos de ellos:

Comprueba tu décimo mediante apps

Y si no estás en casa ni puedes mirar cómodamente el navegador del móvil para hacer las comprobaciones de los números, puedes utilizar aplicaciones para móvil y tableta especialmente creadas para sorteos. Existen muchas alternativas, algunas con funciones especiales como notificaciones con avisos si guardas tus números, y otras más pasivas. Aquí, debes tener en cuenta que muchas de las versiones de Android tendrás que bajártelas en APK.

Loterías SELAE

La primera alternativa es la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado, una app específica en la que vas a poder comprobar tus números premiados o seguir el sorteo sabiendo qué premios se dan. Es una aplicación bastante básica y sin grandes bazas, más allá de ser una fuente de información oficial, y por lo tanto, la más fiable.

Descargar | Android e iOS

TuLotero

Con el tiempo, esta se ha convertido en una de las mejores y más populares aplicaciones de terceros para seguir el sorteo, y probablemente una de las más completas que puedes encontrar. Una de sus funciones principales es la de escanear tus boletos con la cámara del móvil o meter los números a mano, y así recibir avisos sobre todos tus décimos.

Además de esto, TuLotero también es una aplicación que te permite comprar boletos de lotería u otros sorteos directamente desde la app, e incluso canjear mediante ella los premios poco cuantiosos para no tener que ir a la administración a por tus 20 o 100 euros ganados. Eso sí, para la Lotería de Navidad ya no puedes comprar décimos, aunque ya puedes ir preparándote para la de El Niño.

Descargar | Android e iOS

La Bruixa d’Or

La Bruja de Oro o Bruixa d’Or es una de las administraciones de lotería más famosas de España, y que ha fraguado su fama a base de vender décimos de todo el país y recibir algún premio en sus números casi todos los años. Ese aura de popularidad hace que su aplicación sea también una de las más populares, aunque en Android tiene la desventaja de que tendrás que instalarla manualmente desde su APK.

Descargar | Android e iOS

Escaner de Loterias y Apuestas

Esta ya no es una aplicación disponible para todos, ya que es exclusiva para móviles Android. Es una aplicación con la que analizar los números que tienes en casa, incluyendo un escáner de códigos de barras para añadirlos y saber si han sido premiados. También puedes meter los números a mano, o agregándolos independientemente del premio para que haga comprobaciones periódicas y te notifique si te ha tocado algo.

Descargar | Android

ScanLotería

Y terminamos con una aplicación muy parecida a la anterior, pero que esta vez es exclusiva para los iPhone e iPad de Apple. Se llama ScanLotería, y te permite escanear tu décimo o meterlo a mano, y así comprobar si ha sido premiado. Esta app no es exclusiva para la Lotería de Navidad, ya que puedes usarla desde para Euromillones hasta para la Bonoloto, o incluso el Sorteo del Niño..

Descargar | iOS

Puedes utilizar Telegram

Y terminamos con una alternativa algo más moderna. Telegram se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más populares, y enormemente versátil gracias a su sistema de bots. En la app, también vas a encontrar el bot LaLoteriaDeNavidad_bot, en el que se te irán enviando mensajes cuando salgan números premiados para que puedas tener las novedades más importantes del sorteo sin tener que depender de webs o instalar otras aplicaciones. Eso sí, sacrificando el comprobar tu número.