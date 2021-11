Cobrar la Lotería de Navidad a través de Bizum: en qué casos y con qué bancos se puede cobrar

Apenas falta un mes para que se realice el sorteo de la Lotería de Navidad en España, uno de los sorteos más importantes debido no a lo cuantioso del premio, que no es demasiado, sino a los muchos pequeños premios o pedreas repartiendo un total de 2.408 millones de euros con un premio gordo de 400.000 euros. Y este año, si tienes suerte y te toca, vas a poder cobrar tu premio de Lotería a través de Bizum, la aplicación de envío de dinero a través del móvil.

En este artículo, vamos a empezar explicándote las condiciones con las que saber en qué casos vas a poder cobrar la Lotería de Navidad a través de Bizum. Luego, pasaremos a darte una lista con los bancos que han anunciado que soportarán la posibilidad de entregarte el premio por este medio.

Cuando puedes cobrar la Lotería de Navidad por Bizum

En primer lugar, el cobro de los premios de Lotería de Navidad por Bizum depende de cada banco. Tu banco tiene que soportar la opción de realizar este pago en Bizum, y esto es independiente a la administración en la que hayas comprado tu boleto. De ahí que enseguida te vayamos a dar la lista de los bancos en los que se puede cobrar el premio por Bizum.

En segundo lugar, es importante que sepas que solo podrás cobrar por Bizum los premios de hasta 2000 euros. Vamos, que si te ha tocado una pedrea de 20 euros, o un premio de 1000 o 2000 euros sí que deberías poder cobrarlo por Bizum. Sin embargo, en el caso de que te toque el premio gordo ya no será posible cobrarlo por Bizum, adiós al sueño de no dejarte ver por el banco y que nadie sepa que has ganado.

Eso sí, en todo caso sí necesitarás ir a la administración de loterías para comprobar allí tu billete ganador. La manera de proceder es, si has ganado un premio compatible, ir a la aplicación de tu banco y generar un código QR. Le mostraremos este código a tu lotero, y este podrá escanearlo y realizarte el pago a la cuenta donde lo hayas generado.

Qué bancos van a permitir hacerlo

Ahora, pasamos a decirte qué bancos van a permitir cobrar premios de la Lotería de Navidad a través de sus aplicaciones móviles utilizando la función de Bizum. Recuerda que no vas a poder cobrar premios superiores a 2.000 euros, aunque la parte positiva es que con estos premios inferiores no vas a tener que pagar impuestos. Esta es la lista de bancos que soportan la función: