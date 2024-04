Kit Digital 2024: qué es, para qué puede usarse y requisitos del bono de hasta 12.000 euros para autónomos y PYMES

Vamos a explicarte qué es necesario para cobrar la subvención de hasta 12.000 euros para algunas PYMES y autónomos que ofrece el Gobierno de España. Se trata de una ayuda pensada para aquellos que quieran adaptar sus negocios a las últimas novedades tecnológicas.

Se trata del Kit Digital, que desde hace unos años lleva ofreciéndose en España. La cuantía de la ayuda no es fija, y depende del número de empleados que tenga la empresa. Por ejemplo, los hasta 12.000 euros son el rango máximo de este bono, mientras que el mínimo para autónomos es de hasta 2.000 euros.

El plazo para solicitar la ayuda del Kit Digital dura todo este año, lo que quieres hacer que tienes hasta el 31 de diciembre del 2024. Y claro, si ya la has pedido anteriormente no puedes volver a pedirla, porque no te van a pagar dos veces para crear la web de tu empresa e implementar las mismas cosas.

Qué es el Kit Digital

El Kit Digital es un programa de ayudas públicas con las que ayudar en la digitalización de los negocios en España. De esta manera, se busca impulsar la digitalización de las empresas y mejorar su competitividad y su nivel de madurez. Vamos, que puedan modernizarse usándolas para cosas como crear una web o mejorar su ciberseguridad, entre otras muchas.

Estas ayudas van dirigidas a pequeñas empresas, microempresas y autónomos, que suelen ser los que más dificultades tienen para impulsar su propia digitalización. Vamos, que una empresa de 1.000 trabajadores no puede optar a ella porque se entiende que puede permitirse la digitalización, pero esas de menos de 50 o los autónomos no lo tienen tan fácil, y a ellos va dirigida.

Una de las principales características de este Kit Digital es que puede ayudarte a adaptar el servicio que mejor se adapte a tus necesidades. Vamos, que no impone que deba usarse para una cosa concreta, sino que puedes elegir si simplemente quieres crear una página web para tu negocio, crear un negocio digital o mejorar la ciberseguridad de tu empresa.

Las empresas y autónomos que soliciten la ayuda y se les conceda, recibirán la ayuda en forma de bono cuyo importe variará dependiendo del tipo de mejora o solución digital solicitada, y también del tamaño de la empresa. Eso quiere decir que en la solicitud hay que decir para qué la vas a usar, y dependiendo de eso te darán una cantidad concreta.

Requisitos para pedir el Kit Digital

Tanto si eres una pequeña empresa o si estás trabajando como autónomo o como autónoma, estos son los requisitos para poder solicitar el Kit Digital:

Darse de alta en la Seguridad Social y Hacienda : Los autónomos tienen que estar dados de alta en estas entidades para poder solicitarla.

: Los autónomos tienen que estar dados de alta en estas entidades para poder solicitarla. Tamaño de la empresa : Debes ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo, con una cantidad de trabajadores que se ajusten a uno de los tres segmentos que te diremos a continuación.

: Debes ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo, con una cantidad de trabajadores que se ajusten a uno de los tres segmentos que te diremos a continuación. Sin crisis : No debes tener la consideración de empresa en crisis.

: No debes tener la consideración de empresa en crisis. Al corriente de pagos : Tú o tu empresa debéis estar al corriente de los pagos tributarios y frente a la Seguridad Social.

: Tú o tu empresa debéis estar al corriente de los pagos tributarios y frente a la Seguridad Social. No ser una excepción : La empresa no debe estar incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones descritas aquí.

: La empresa no debe estar incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones descritas aquí. En el censo de empresarios : Hay que estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral.

: Hay que estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral. Sin orden de recuperación : La empresa no debe estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea.

: La empresa no debe estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea. No superar el límite de ayudas : No hay que superar el límite de ayudas de minimis, que dice que todas las ayudas de la UE deben ser inferiores a 200.000 euros.

: No hay que superar el límite de ayudas de minimis, que dice que todas las ayudas de la UE deben ser inferiores a 200.000 euros. Domicilio fiscal : El domicilio fiscal de la empresa tiene que estar en España.

: El domicilio fiscal de la empresa tiene que estar en España. Test de Nivel de Madurez Digital : La empresa debe disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital.

: La empresa debe disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital. Firmar una declaración de ausencia de conflicto de interés : Debes firmar una declaración en la que digas que conoces las bases del Kit, que no estás en una situación que te impida cumplir tus obligaciones, y que o hay otros conflictos de intereses.

: Debes firmar una declaración en la que digas que conoces las bases del Kit, que no estás en una situación que te impida cumplir tus obligaciones, y que o hay otros conflictos de intereses. Meses mínimos de prestación de servicios: No puedes pedir una ayuda para crear un comercio electrónico que solo tendrás abierto un mes. Tendrás que ofrecer la prestación subvencionada durante al menos 12 meses.

Para conseguir la evaluación del Nivel de Madurez Digital, la empresa tiene que completar un test de diagnóstico digital que está disponible en la plataforma Acelera pyme. Este es un paso previo imprescindible si quieres aspirar a las ayudas.

Cuáles son las ayudas del Kit Digital

El Kit Digital divide las cuantías de sus ayudas en tres segmentos. Cada uno de estos segmentos tiene un importe máximo para las ayudas, y va a depender del tamaño de la empresa. Vamos, que la ayuda máxima no es la misma para un autónomo o microempresa que para una pequeña empresa de 40 empleados. Estos son los segmentos:

Segmento 1 : Para pequeñas empresas de 10 a 50 empleados, y tiene un importe máximo que puedes pedir de 12.000 euros.

: Para pequeñas empresas de 10 a 50 empleados, y tiene un importe máximo que puedes pedir de 12.000 euros. Segmento 2 : Para microempresas de 3 a 10 empleados, y tiene un importe máximo que puedes pedir de 6.000 euros.

: Para microempresas de 3 a 10 empleados, y tiene un importe máximo que puedes pedir de 6.000 euros. Segmento 3: Para autónomos o empresas de 0 a 3 empleados, y tiene un importe máximo que puedes pedir de 2.000 euros.

Luego, cada segmento tiene su tabla de ayudas. Esta tabla tiene las distintas cosas para las que se puede pedir una ayuda, y la ayuda correspondiente para hacerlo. Cuando solicites el Kit, podrás decir para qué cosas de la tabla lo necesitas, y se sumarán las ayudas de cada elemento.

Solución digital Ayuda seg. 1 Ayuda seg. 2 ayuda seg. 3 Sitio Web y Presencia en Internet 2.000 € 2.000 € 2.000 € Comercio electrónico 2.000 € 2.000 € 2.000 € Gestión de Redes Sociales 2.500 € 2.500 € 2.000 € Gestión de Clientes 4.000 € 2.000 € 2.000 € Business Intelligence y Analítica 4.000 € 2.000 € 1.500 € Gestión de Procesos 6.000 € 3.000 € 2.000 € Factura Electrónica 1.000 € 2.000 € 1.000 € Servicio y herramientas de Oficina Virtual 250 €/usuario 250 €/usuario 250 €/usuario Comunicaciones Seguras 125 €/usuario 125 €/usuario 125 €/usuario Ciberseguridad 125 €/dispositivo 125 €/dispositivo 125 €/dispositivo Presencia avanzada en Internet: No 2.000 € 2.000 € Marketplace No 2.000 € 2.000 €

Estas ayudas son a fondo perdido, lo que quiere decir que si cumples con las condiciones no tienes que devolver el dinero. Esto quiere decir que no es un préstamo, sino una ayuda.

Pero siempre vas a tener que presentar documentación que acredite para qué has usado la ayuda, de forma que se pueda justificar que la has usado para lo que realmente se necesitaba. En el caso de recibirla y no usarla adecuadamente ni poder acreditar que la has invertido en lo que se pretende, entonces sí tendrás que devolverla.

Cómo solicitar la ayuda

Para solicitar el Kit Digital, debes realizar el test de diagnóstico digital, al que puedes acceder a través de la web Acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme. Esto te llevará a un test de unos 10 minutos, en el que podrás saber tu nivel de intensidad digital y tu situación frente a otras pymes de España, de manera que puedas orientarte para lo que necesitas.

Cuando lo hayas hecho, tendrás que consultar las diferentes soluciones digitales, las cuales las vas a poder consultar en la web Acelerapyme.es/kit-digital/soluciones-digitales. En esta página se detalla cada tipo de servicio y funcionalidades de cada solución, además de los porcentajes de ejecución asociados a la ayuda, y el importe máximo que vasa poder solicitar en ella.

Cuando ya sepas qué elegir, tienes que ir a acelerapyme.gob.es/convocatorias-kit-digital. En esta web, tienes una convocatoria para cada sector, en la que se te vuelven a dar todos los detalles. En la web de tu convocatoria, pulsa en la opción Acceder al trámite para iniciar la solicitud.

Para solicitar la ayuda necesitarás usar el certificado digital o el sistema Cl@ve. También se te pedirán la declaración responsable, el certificado de estar al corriente de tus pagos y obligaciones con la Seguridad Social y Hacienda, un documento que acredite que representas a una empresa o eres autónomo, y una memoria justificativa del proyecto de digitalización.

