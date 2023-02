Hogwarts Legacy: cómo y cuándo puedes empezar a jugar antes de su lanzamiento

Vamos a explicarte cómo puedes jugar antes del lanzamiento oficial a Hogwarts Legacy, el videojuego de mundo abierto ambientado en el universo de Harry Potter. Este se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados del año, y que llega el 10 de febrero a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Las PS4 y Xbox One tendrán que esperar al 4 de abril, y la Nintendo Switch al 25 de julio.

Y si tienes una consola de nueva generación y no quieres esperar al 10 de febrero para poder jugarlo, nosotros te diremos cómo puedes empezar a jugar el 7 de febrero. Es algo muy sencillo, ya que depende de la edición del juego que compres, y de paso te diremos qué es lo que ganas al hacerlo.

Jugar a Hogwarts Legacy el 7 de febrero

Hay una opción completamente legal y al alcance de todos para poder jugar a Hogwarts Legacy en acceso anticipado el 7 de febrero, y es la de tener comprada o reservada la edición Digital Deluxe de este juego. Al comprar esta edición, tendrás un acceso anticipado para jugar durante 72 horas antes que los demás que compren otras ediciones.

La edición es 15 euros más cara que la normal en consolas, y 10 euros más cara en PC. Puedes comprar esta edición Digital Deluxe a través de la PlayStation Store de PlayStation, la Microsoft Store de Xbox, y Steam o Epic Games Store para PC. Su precio es de 74,99 euros para consolas, y 59,99 euros para PC. Por supuesto, las horas de juego anticipado son solo para la plataforma donde lo compras.

Por lo tanto, en el caso de que ya tengas precomprado el juego con otro pack, entonces te va a tocar esperar. Pero si todavía no lo has comprado y te interesa, todavía estás a tiempo para poder hacerlo... siempre y cuando estés interesado en pagar más para jugar antes, aunque afortunadamente no es este el único beneficio que ofrece este pack.

A continuación, vamos a decirte todas las ventajas de la edición Digital Deluxe para las diferentes plataformas:

PlayStation 5 : Juego base Hogwarts Legacy, misión exclusiva, pack de las Artes Oscuras, gorro de guarnición, 72 horas de acceso anticipado, versión digital del juego para PS4 y PS5.

: Juego base Hogwarts Legacy, misión exclusiva, pack de las Artes Oscuras, gorro de guarnición, 72 horas de acceso anticipado, versión digital del juego para PS4 y PS5. Xbox Series X y S : Juego base Hogwarts Legacy, pack de las Artes Oscuras, gorro de guarnición, 72 horas de acceso anticipado, versión digital del juego para Xbox Series X y S.

: Juego base Hogwarts Legacy, pack de las Artes Oscuras, gorro de guarnición, 72 horas de acceso anticipado, versión digital del juego para Xbox Series X y S. PC: Juego base Hogwarts Legacy, pack de las Artes Oscuras, gorro de guarnición, 72 horas de acceso anticipado.

Si te interesa el juego, recuerda que tenemos nuestra impresiones después de probarlo en Xataka y en VidaExtra, además de toda la información y las noticias respecto al título de Avalanche Software.