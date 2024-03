Fraude del sí: qué es y por qué no es recomendable con un "Sí" cuando te llama un número desconocido

Vamos a explicarte por qué no es recomendable responder con un "Sí" a una llamada inesperada que recibas de un número desconocido. Esta es una manera de responder que muchos de nosotros utilizamos en España, pero también puede ser utilizada en nuestra contra con un tipo de fraude telefónico.

Este tipo de fraude es conocido como "Fraude del sí", y desde hace tiempo es una de las estafas telefónicas más peligrosas y en las que es más fácil caer. Vamos a explicarte de qué trata exactamente este fraude para que sepas identificarlo, y terminaremos con algunos consejos para evitarlo.

Qué es el fraude del sí

El fraude del sí es un tipo de engaño telefónico que se suele hacer en hasta cuatro pasos. A continuación, vamos a explicarte cada una de las cuatro fases de este engaño para que sepas cómo funciona.

Llamada Inicial: Todo empieza con el primer paso, el de recibir una llamada telefónica por parte del estafador. Aquí, lo que buscan es simplemente que respondas con un "sí". Aquí pueden pasar dos cosas, primero que respondas con ese "Sí", y entonces nadie responda y se pase directamente al paso 3 de la estafa. Y si respondes con otra cosa, puede seguir con el siguiente paso. Preguntas para que respondas con "Sí": Si no has respondido con un "Sí", es posible que el estafador empiece a buscar que respondas con ese monosílabo. Para eso, se hará pasar por un comercial de un banco, una tienda online o atención al cliente, y te hará preguntas aparentemente inofensivas para que respondas con ese "Sí". En este paso, el estafador se queda en silencio cuando te hace la pregunta para que respondas, y cuando lo hagas colgará el teléfono. Grabación del "Sí": Sea directamente en el primer paso o en el segundo, el objetivo del estafador es grabar tu "Sí". Así, ya tendrá una grabación con tu voz dando una respuesta afirmativa. Uso de la grabación: Una vez tiene tu respuesta, el estafador intentará utilizar la grabación de tu consentimiento para darse de alta en algún servicio bancario o producto caro en tu nombre y con tus datos, usando la grabación para confirmar tu identidad.

Este tipo de estafa tiene algunas variantes. A veces, el estafador puede primero asustarte tras grabar tu "Sí" diciéndote en la locución que has contratado un producto con un precio exagerado, algo que no es verdad si no tiene tus datos, pero luego llama como un agente de atención al cliente para hacer un proceso de cancelación del producto y ahí sí pedir tus datos personales para luego contratar algo con ellos y tu grabación.

Cómo evitar esta estafa

La mejor manera de evitar esta estafa es prevenirla, e intentar cambiar la manera en la que respondes al teléfono cuando te llama alguien de un número desconocido. Si eres de las personas que dice "Sí", intenta cambiarlo por otra cosa como "Diga", o lo que sea.

Por otra parte, si has recibido una llamada que te parece extraña y has descolgado con ese "Sí", la recomendación es no alargar la conversación y colgar. Vamos, que intentes no dar tus datos personales. Luego, haz un seguimiento de tus cuentas bancarias y tarjetas para detectar cuanto antes si se produce algún movimiento extraño y avisar al banco.

También se recomienda cambiar tus contraseñas bancarias y códigos de seguridad, así como guardar cualquier prueba de la estafa, como puede ser una grabación de la llamada si te diera tiempo, guardar el número de teléfono, y también posibles correos electrónicos o SMS que hayas recibido. Esto puede ser útil después para denunciarlo.

Imagen de portada | pxhere.com

