Fin de copias de seguridad de WhatsApp gratis en Android: qué pasa realmente y por qué no te tienes que preocupar

Hace unos días Google avisó que iba a terminar con las copias de seguridad ilimitadas de WhatsApp en Android, y esto ha creado un poco de confusión y alarmismo alrededor de esta función. Por eso, vamos a explicarte en qué casos puede afectarte y cómo evitar que lo haga cuando el cambio se realice en la primera mitad de 2024.

Para que lo entiendas todo, vamos a empezar explicándote cómo funcionan las copias de seguridad de WhatsApp. Después, pasaremos a decirte los dos casos en los que puedes tener problemas porque empiecen a descontarse de tu almacenamiento en Google Drive, y terminaremos diciéndote cómo evitar que pueda afectarte en el caso de que las tuyas ocupen demasiado.

Cómo funcionan las copias de seguridad de WhatsApp

Tanto en Android como en iOS, tienes la posibilidad de crear copias de seguridad en WhatsApp. Con ellas, todo el contenido de la app se queda guardado en la nube, y cuando restableces o cambias de móvil puedes recuperarlo todo. Estas copias ocupan un espacio en el servicio de almacenamiento en la nube de Google y Apple. Todo

Si tienes una cuenta de Google, tienes un espacio de almacenamiento gratis en Google Drive de 15 GB. Este espacio lo puedes usar tanto para subir contenido a la nube con la app de Google Drive como para realizar copias de seguridad del contenido de distintas aplicaciones, entre ellas WhatsApp. Hasta ahora, las copias de WhatsApp no ocupaban espacio, pero a partir de ahora restará espacio en tu cuenta, que es lo mismo que le pasa a los usuarios de iOS.

Sobre su funcionamiento, debes saber que al hacer una nueva copia de seguridad se reescribe la anterior. Esto quiere decir que no se van a acumular las copias que se van realizando, por lo que no habrá grandes cambios en el espacio que ocupan en la nube.

Lo que ocupan depende de cómo uses la aplicación. En mi caso, no uso mucho la app, y la copia de seguridad ocupa apenas 1 GB. Pero lo que más espacio ocupan son las fotos y los vídeos, por lo que si intercambias muchos de ellos es posible que la copia de seguridad ocupe mucho más.

En qué casos te afecta que deje de ser gratis

Es casi imposible que en WhatsApp tengas copias de seguridad tan grandes que te ocupen todo el espacio de Google Drive. Sin embargo, te puede pasar si tienes vídeos muy grandes y pesados en los chats, o si intercambias archivos de varios gigas en alguno de ellos. en estos casos, sí que puedes tener problemas.

El otro caso en el que pueden surgir complicaciones es si tienes tu espacio gratis de Drive ocupado por otras cosas. Si has subido otros archivos a la nube de Google y no tienes espacio para añadir las copias de WhatsApp, entonces también tendrás problemas y no habrá el espacio suficiente para poder subirlas.

Cómo evitar que este cambio te afecte

Para evitar tener que contratar espacio extra de pago en Google Drive por las copias de seguridad de WhatsApp, lo primero que te aconsejo hacer es entrar en la sección de copias de seguridad de los ajustes, dentro del apartado Chats, y comprobar cuánto espacio ocupan las de tu aplicación. Así, podrás saber si tienes suficiente espacio para ellas o no.

Si no tienes suficiente espacio pero por poco, puedes empezar con borrar otros archivos que ocupen espacio en tu Google Drive. Simplemente, entra en drive.google.com, ve a la sección Mi Unidad, y revisa todo el contenido. Los archivos multimedia como vídeos o música con los que más ocupan, puedes empezar por ellos. Pero realmente, puedes hacerlo como quieras mientras liberes el espacio que vas a necesitar. Recuerda vaciar la papelera de Drive para que se descuente el espacio de archivos que borras.

Si con esto no es suficiente, en la configuración de las copias de seguridad puedes omitir que se suban los vídeos. Con esto, si intercambias muchos vídeos con algunos contactos, estos no se van a guardar en el almacenamiento, lo que hará que las copias de seguridad ocupen mucho menos espacio.

Y en tercer lugar, puedes borrar chats concretos donde hayas intercambiado archivos muy pesados que ya no necesites. Perderás toda la conversación que tuvieras con esa persona, pero podrás empezar desde cero, y siempre puedes explicarle a este contacto que has borrado todo lo que habíais hablado porque necesitabas liberar espacio.

