Evita que las aplicaciones de Android consuman datos cuando no las usas

Es posible que en alguna ocasión te haya pasado que alguna aplicación te consume datos de forma inexplicable cuando ni siquiera la estás utilizando. Por eso, hoy te vamos a decir cómo evitar que las aplicaciones de Android consuman datos cuando no las usas, aunque avisamos que en algunos casos esto puede afectar a su funcionamiento.

Para ello, tienes que controlar cuales son las aplicaciones que pueden consumir datos en segundo plano. Por lo general esta función la tienen habilitada las aplicaciones por defecto, y les permite poder conectarse a Internet sin que las abras o se lo pidas para actualizar datos o estados. Por lo tanto, con deshabilitar la opción será suficiente.

Pero tienes que tener en cuenta que deshabilitar el uso de datos en segundo plano puede restar funciones a las aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de redes sociales o apps de mensajería dejarás de recibir mensajes y actualizaciones a no ser que abras por iniciativa propia la aplicación para comprobar los mensajes. En cualquier caso, si estás a punto de gastar los datos de tu tarifa puede ser una medida drástica a tener en cuenta para no pagar de más.

Que una app no consuma datos en segundo plano

En primer lugar tienes que deslizar dos dedos sobre la pantalla de tu móvil desde la parte superior hacia abajo. dAl hacerlo desplegarás la barra de notificaciones, y en ella debes pulsar el icono de la rueda dentada arriba a la derecha para entrar a la pantalla de Ajustes de Android.

En el menú de ajustes pulsa sobre la opción Uso de datos para acceder a la pantalla en la que controlar el consumo de datos de Android. Dependiendo de la capa de personalización de Android, esta opción de Uso de datos puede estar dentro de otra categoría como Conexiones en el caso de los móviles de Samsung.

En primer lugar, en esta pantalla tienes un gráfico con el consumo general de datos del mes. Y justo debajo tienes una lista con las aplicaciones que más datos te están consumiendo. Puedes navegar en ella, y cuando decidas que una aplicación está gastando más de lo necesario y quieras evitar que consuma datos en segundo plano simplemente pulsa sobre el nombre de la aplicación.

Cuando pulses sobre la aplicación se te abrirá una ficha en la que se te informará de los datos que consume en primer plano o de fondo. Si consideras que los datos que consume de fondo o segundo plano son excesivos, tendrás una pestaña en la que puedes deshabilitar el Permitir el uso de datos en segundo plano.

Eso sí, si ves que la aplicación está consumiendo todos los datos en primer plano no te va a servir de nada hacer esto, porque significa que no está gastándolos cuando no miras sino que eres tú mismo el que los gasta deliberadamente al utilizar la aplicación. Por lo tanto, es recomendable deshabilitar el uso de datos en segundo plano sólo en las aplicaciones que consumen demasiado en segundo plano.

