Estafa del retrovisor roto: cómo funciona y cómo evitar el timo en el que golpean tu coche y te dejan una nota para engañarte y robarte

Vamos a explicarte el funcionamiento de una nueva estafa que está afectando a los conductores. Alguien golpea tu coche cuando lo tienes aparcado y te deja una nota con una disculpa y su número para arreglarlo. Hasta ahí todo normal, pero cuando contactas con esta persona te van a intentar estafar remitiéndote a un falso contacto de una aseguradora a través de WhatsApp

Vamos a empezar este artículo explicándote la manera de proceder de este timo, porque conocer cómo funciona la estafa puede ayudarte a detectarla. Y después, pasaremos a darte algunos consejos con los que intentar evitar caer en la trampa.

Cómo funciona esta estafa

Llegas a tu coche, que lo tenías aparcado, y te das cuenta de que alguien le ha dado un golpe o te ha roto el retrovisor. En el parabrisas te dejan una nota disculpándose, con un número de teléfono para contactar a esta persona y solucionar las cosas. Hasta aquí todo normal, es algo que se hace por cortesía cuando golpeas un coche y su propietario no está para gestionar los seguros.

El problema viene cuando contactas con esta persona. Si llamas por teléfono a la persona, posiblemente empiece a pedirte datos personales, supuestamente para solucionar el tema del seguro y reparar los daños te ha causado. Entre los datos te va a pedir los bancarios, asegurando que son necessarios.

También es posible que directamente te pida contactar por WhatsApp. Y al hacerlo también te dará un supuesto enlace de WhatsApp para contactar con la aseguradora, concretamente con la atención al cliente. Aquí, también te pedirán tus datos personales y bancarios para solucionar el problema y prometerte enviarte el pago de lo que sea necesario.

Con estos datos personales y bancarios, los estafadores proceden a intentar robarte dinero. De esta manera, aunque supuestamente te piden estos datos para ingresarte dinero, te estarán pidiendo detalles con los que van a poder entrar en tu cuenta.

También hay otras variantes de la estafa, como directamente estando en persona acercarse a ti para culparte exigiendo una compensación inmediata y en efectivo. Vamos, atracándote con la excusa de un golpe que supuestamente les has dado, sin darte tiempo para reaccionar.

Cómo evitar este tipo de estafas

El problema de esta estafa está en que la forma de contactarte es perfectamente común cuando alguien le da un golpe a tu coche con el suyo y no estás para solucionarlo de inmediato. En cualquier caso, en estos casos, lo mejor puede ser contactar directamente con tu aseguradora para verificar la situación.

Y en el caso de que contactes con esta persona, ten cuidado con cualquier petición de datos bancarios, porque esta persona no tiene por qué saberlos. Y tampoco le des tus datos completos personales, ya que pueden usarse luego para timarte de otra manera.

Las aseguradoras no te atienden por WhatsApp, o por lo menos no es lo común. Por lo tanto, si te dan una dirección para contactar supuestamente con la suya no lo hagas, y contacta con los canales oficiales de la aseguradora, que son los que verás en su web oficial.

También debes evitar enlaces de origen desconocido que te pueda enviar esta persona cuando te contacta, ya sea a través de SMS, de WhatsApp o por otro método.

Si has sido víctima de este tipo de timo, lo mejor es que lo denuncies a las autoridades correspondientes. Y si alguien te amenaza en persona para pedirte una compensación inmediata en metálico, llama a lo policía, porque te está intentando atracar.

En Xataka Basics | Estafas más comunes de la DGT: cuáles son y cómo evitarlas