Cuánto te va a durar tu almacenamiento en Google Fotos: cómo saber el cálculo aproximado

Vamos a explicarte cómo saber el tiempo que te va a durar el almacenamiento en Google, que es también el que cuenta para Google Fotos, según una aproximación matemática hecha por la propia Google. Esto lo vas a poder saber a través de una web que ha creado la propia empresa del buscador.

Es un buen momento para saberlo ahora que Google le ha dicho adiós al almacenamiento ilimitado de Google Fotos, incluso en los móviles Pixel, cuyas fotos también pasarán a ocupar el espacio de Google Drive junto a las fotos comprimidas por Google. Por eso, vamos a explicarte cómo funciona el cálculo de esta web y cómo puedes saber el dato sobre tu almacenamiento.

Cómo funciona el cálculo de almacenamiento

Para saber el cálculo aproximado sobre cuánto almacenamiento te queda en Google, tienes que entrar en la web de almacenamiento de Google Fotos, cuya dirección es photos.google.com/storage. En ella, como ves en la captura, se te dirá cuánto tiempo te puede durar tu almacenamiento de Google Fotos si sigues utilizándolo como hasta ahora.

Google tiene en cuenta la frecuencia con la que utilizas tu almacenamiento para hacer este cálculo aproximado, y cada usuario tiene un cálculo propio según la manera en la que utiliza su almacenamiento de Google para subir fotos o hacer copias de seguridad.Si cambias los hábitos habituales, es posible que tu almacenamiento tarde más o menos en llenarse.

Vamos, que tiene en cuenta el almacenamiento que te queda y la frecuencia con la que subes fotos y vídeos. Por ejemplo, si te queda 1 GB de almacenamiento libre, y Google calcula que subes una media de 100 MB en archivos cada día, entonces te dirá que aproximadamente te quedan 10 días para terminarte este almacenamiento.

Este cálculo también se te va a ofrecer si tienes comprado almacenamiento extra, por lo menos siempre y cuando le des un uso constante al almacenamiento que tienes en Google, o no hayas cambiado ese almacenamiento extra hace poco tiempo. Google utiliza las estadísticas de uso que le envías automáticamente para saber cuánto subes y cada cuanto, y de ahí saca la cuenta.

Sin embargo, también habrá veces en las que no se te va a poder dar el dato. Google no explica por qué, pero puede deberse a que haces un uso irregular del almacenamiento o porque has contratado más espacio de almacenamiento hace poco tiempo.