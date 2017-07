¿Alguna vez has necesitado uno de los teléfonos de tu agenda pero no has tenido el móvil a mano para comprobarlo? Hoy te vamos a enseñar cómo ver y administrar todos tus contactos de Google desde cualquier dispositivo y navegador para que no vuelvas a encontrarte con este problema otra vez.

Hace unos días te contamos cómo ver tus contraseñas guardadas en Chrome desde cualquier dispositivo, y en esencia lo que vas a tener que hacer aquí es lo mismo. Y todo porque Google también tiene una página específica desde la que gestionar los contactos de tu cuenta.

Gestiona tus contactos de Google

Lo primero que tienes que hacer es entrar en contacts.google.com. Lo primero que te pedirá es que introduzcas las credenciales de tu cuenta de Google. Aquí tienes que meter el mismo correo de Gmail y contraseña que en tu móvil Android, para que así los contactos que gestiones sean los mismos.

Entonces entrarás a la página. Desde ella podrás ver todos los contactos que tienes agregado a la agenda de tu cuenta de Google. Esto quiere decir que si por ejemplo usas la misma cuenta que en tu móvil Android, todos los contactos que agregues en tu móvil los verás en la web, y los que agregues en la web te aparecerán en el móvil.

Los contactos se te presentarán con el nombre que hayas añadido a cada uno, y a la derecha saldrá su correo electrónico. Sólo con hacer click en irás directamente a Gmail. Si pulsas sobre los nombres en cambio entrarás en la ficha de los contactos, donde verás todos los datos que tengas añadido de cada uno.

Para añadir un nuevo contacto sólo tienes que pulsar el icono fucsia con el símbolo de suma que aparece abajo a la derecha. Haciéndolo se te abrirá una ficha en la que puedes introducir todos los nombres que quieras de tu contacto. Si añades un correo de Gmail que tenga una cuenta, se te añadirán automáticamente los datos que tenga Google de esta cuenta.

Si haces click sobre el nombre de uno de estos contactos te aparecerán todos los detalles en una ficha. En la parte superior derecha de esta ficha tendrás varias opciones. Si pulsas sobre el icono del lápiz podrás editar la información de tu contacto, y si pulsas sobre la estrella lo convertirás en contacto favorito que aparecerá al principio del todo.

En la izquierda de la web tienes una columna con más opciones. Por ejemplo, tienes una para encontrar contactos duplicados y fusionarlos, pero también opciones para añadir etiquetas o ver los contactos con los que más frecuentemente interactúas.

Como te he dicho al principio, si añades un contacto a esta web te aparecerá automáticamente en el móvil y viceversa. Además, siendo una página web la podrás consultar desde cualquier navegador, por lo que podrás acceder a tu lista de contactos prácticamente desde cualquier dispositivo con acceso abierto a Internet.

