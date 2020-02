Cómo ver con quién interactúas menos o las cuentas que ya no se utilizan en Instagram

Vamos a explicarte cómo ver con quién interactúas menos en Instagram, esos usuarios a quienes llevas semanas sin darles un Me gusta o sin reaccionar a sus historias. Se trata de una opción con la que puedes identificar esos usuarios cuyas publicaciones no te suelen interesar, de manera que puedas decidir si realmente quieres continuar siguiendo sus perfiles o no.

Si de vez en cuando te gusta hacer limpieza de perfiles a los que sigues, o simplemente crees que sigues a demasiadas personas, esta visualización te ofrecerá la posibilidad de empezar eliminando a quienes consideres más aburridos. Y si eres de los que suele darle Me gusta a todo, en la lista verás todas esas cuentas que ya no se utilizan y que llevan tiempo sin publicar nada, ya que esa puede ser la razón por la que ya no interactúas con ellas.

Mira las cuentas con las que casi no interactúas

Lo primero que tienes que hacer es entrar en Instagram, y una vez dentro entrar en tu perfil dentro de la red social. Para ello tienes que pulsar sobre el icono con el busto que hay en la parte inferior derecha de la pantalla.

Una vez que estés dentro de tu perfil, pulsa en el número de Seguidos. Es la sección en la que puedes ver a cuántos perfiles sigues, y pulsando sobre el número entrarás en la lista completa de todas las cuentas cuyo contenido aparece en tu feed principal.

Una vez estás en la lista de personas a las que sigues, tienes que pulsar en la categoría de Personas con quienes menos interactúas. Esta categoría está recién añadida, o sea que si no te aparece asegúrate de tener Instagram actualizado a la última versión. Si ni con esas sale, tendrás que esperar unos días hasta que te llegue una actualización que te lo active.

Entrarás en la lista de las cuentas con las que menos interactúas. Aquí te aparecerán los contactos a los que menos has dado Me gusta o reaccionado a sus historias en los últimos 90 días. También son contactos con los que no sueles hablar por mensajes privados. Puede ser porque su contenido no te gusta, o porque son cuentas inactivas.

En esta lista puedes hacer dos cosas. Puedes dejar de seguir directamente el perfil pulsando sobre el botón Siguiendo, pero también puedes entrar en una cuenta pulsando sobre su nombre para revisarla antes de tomar una decisión drástica y asegurarte de que quieres dejar de seguirla.