Cómo ver el Mundial de F1 2019 en la tele, móvil y online

La temporada 2019 de la Fórmula 1 ya está en marcha, y vamos a decirte cómo puedes ver las carreras en tu tele, móvil u online. Ya te adelantamos que las posibilidades están extremadamente reducidas en España, ya que Movistar+ es la que ha contratado todos los derechos para emitirlo en exclusiva en nuestro país.

Pese a eso y para que no quede ninguna duda, vamos a explicarte punto por punto todo. Empezaremos diciéndote cómo ver el mundial de la F1 en tu televisor, y luego te diremos cómo hacerlo en tu móvil y online. Por último, hablaremos de las alternativas y terminaremos con las fechas de la competición con el calendario completo.

Cómo ver el mundial de Fórmula 1 en la televisión

Como te hemos dicho al principio, Movistar+ vuelve a ser la única vía en España para ver la F1 en 2019 con todas las competiciones en exclusiva a través de canales de pago. Para poder verlo, vas a tener que tener contratado el servicio de televisión de la empresa, y pagar los 7 euros al mes de suplemento que cuesta el paquete de Motor o los 50 euros al mes del paquete Premium.

Una de las novedades de Movistar para esta temporada, es que si tienes un televisor que admita la resolución 4K y un codificador compatible, podrás ver las carreras en resolución UHD con el canal M. Fórmula 1 UHD situado en el dial 443.

Cómo ver la F1 en móvil y online

En el caso de que quieras ver la F1 online o a través de dispositivos móviles, su exclusividad hace que sólo puedas recurrir a Movistar+ en tus dispositivos. Si contratas televisión con Movistar, también podrás ver sus online, pero teniendo en cuenta que siempre teniendo contratado el servicio para casa, ya que no hay ofertas exclusivas para verlo sólo online.

Para ver la Fórmula 1 en tu móvil tienes que tener contratado el paquete oportuno para la televisión, y luego descargarte la aplicación MOVISTAR+ para poder acceder desde tu dispositivo. Esta aplicación está disponible tanto para Android en Google Play como en la App Store de iOS. De nuevo, no hay ninguna oferta exclusiva para verlo sólo en el móvil, por lo que tendrás que tener contratada la tele en casa y el paquete de motor.

¿Qué hay del resto de alternativas?

Desafortunadamente, la exclusividad de Movistar+ hace que no haya ninguna alternativa en España. Debido a esta exclusividad, el canal F1 TV Pro de Liberty no está disponible en España, aunque ya lo esté en otros países como Alemania, Francia, EEUU, Turquía, Perú o Rumanía entre muchos otros. En España, esa web te redirecciona al F1 TV ACCESS, otro servicio que no incluye las carreras.

Existen algunos canales de otros países que sí que emiten la carrera en abierto, como la RTL alemana, TV Globo en Brasil, o Foro TV y Telmex en México. Si tienes en casa una parabólica que apunte al satélite Astra 19,2 y un decodificador compatible, podrías ver el canal alemán RTL, pero esto ya requiere de otro desembolso extra si no tienes el equipo necesario.

Por último, seguro que en cada carrera habrá varias páginas que pinchen la señal de Movistar+ e incluso aplicaciones que pudieran prometerte ver las carreras. En estos casos te pedimos máxima prudencia, ya que este tipo de páginas y aplicaciones podrían ser un gancho que sirva como página de entrada a malware y otros peligros.

Calendario de carreras

Y por último, como supongo que si has llegado a este artículo es porque te interesa ver todas las carreras posibles, termino dejándote el calendario completo del mundial en este 2019. La lista tiene el nombre del Gran Premio, los días en los que se realizan las clasificaciones y la carrera, y el nombre del circuito.

GP de Australia , del 15 al 17 de marzo. En Melbourne Park.

, del 15 al 17 de marzo. En Melbourne Park. GP de Bahréin , del 29 al 31 de marzo. En Losail.

, del 29 al 31 de marzo. En Losail. GP de China , del 12 al 14 de abril. En Shanghai.

, del 12 al 14 de abril. En Shanghai. GP de Azerbaiyán , del 26 al 28 de abril. En Bakú.

, del 26 al 28 de abril. En Bakú. GP de España , del 10 al 12 de mayo. En Mont Meló.

, del 10 al 12 de mayo. En Mont Meló. GP de Mónaco , del 23 al 25 de mayo. En Mónaco.

, del 23 al 25 de mayo. En Mónaco. GP de Canadá , del 7 al 9 de junio. En Albert Park.

, del 7 al 9 de junio. En Albert Park. GP de Francia , del 21 al 23 de junio. En Paul Ricard.

, del 21 al 23 de junio. En Paul Ricard. GP de Austria , del 28 al 30 de junio. En Spielberg.

, del 28 al 30 de junio. En Spielberg. GP de Gran Bretaña , del 12 al 14 de julio. En Silverstone.

, del 12 al 14 de julio. En Silverstone. GP de Alemania , del 26 al 28 de julio. En Hockenheim.

, del 26 al 28 de julio. En Hockenheim. GP de Hungría , del 2 al 4 de agosto. En Hungaroring.

, del 2 al 4 de agosto. En Hungaroring. GP de Bélgica , del 30 de agosto al 1 de septiembre. En Spa.

, del 30 de agosto al 1 de septiembre. En Spa. GP de Italia , del 6 al 8 de septiembre. En Imola.

, del 6 al 8 de septiembre. En Imola. GP de Singapur , del 20 al 22 de septiembre. En Marina Bay.

, del 20 al 22 de septiembre. En Marina Bay. GP de Rusia , del 27 al 29 de septiembre. En Sochi.

, del 27 al 29 de septiembre. En Sochi. GP de Japón , del 11 al 13 de octubre. En Suzuka.

, del 11 al 13 de octubre. En Suzuka. GP de México , del 25 al 27 de octubre. En Hermanos Rodríguez.

, del 25 al 27 de octubre. En Hermanos Rodríguez. GP de Estados Unidos , del 1 al 3 de noviembre. En Austin.

, del 1 al 3 de noviembre. En Austin. GP de Brasil , del 15 al 17 de noviembre. En Interlagos.

, del 15 al 17 de noviembre. En Interlagos. GP de Abu Dabi, del 29 de noviembre al 1 de diciembre. En Yas Marina.

