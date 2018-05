Cómo ver las fuentes instaladas, quitar y añadir más con el nuevo menú de Windows 10

Una de las novedades añadidas a Windows 10 en la gran actualización de Abril es un nuevo menú en los ajustes de Windows solo para las tipografías. Hoy veremos cómo usar este nuevo menú para gestionar tus fuentes: ver las fuentes instaladas, quitar y añadir más.

Microsoft está incorporando poco a poco todos los elementos del viejo Panel de Control heredado de versiones antiguas en el nuevo menú de configuración de Windows 10 con diseño Fluent Design. Hasta esta actualización la única forma de modificar tus tipos de letra era desde el apartado Fuentes del Panel de Control.

El nuevo menú

No te costará mucho encontrar el nuevo menú. Primero, abre el apartado de Configuración de Windows 10. Lo puedes hacer desde el menú inicio (el icono del engranaje) o usando la combinación de teclas Windows + I. Ya en el menú, haz clic en el apartado Personalización.

Aquí encontrarás el nuevo submenú Fuentes. Haz clic en él para ver todos los tipos de letra que tienes instalados en Windows en el nuevo menú. Se muestra el nombre de la tipografía, cuantas variantes tiene y se incluye un útil buscador para que encuentres la fuente que estás buscando fácilmente.

Haz clic en cualquier tipografía para poder ver una vista previa al tamaño que quieras y con un texto personalizado. Escribe el texto que quieres ver en el recuadro de arriba y ajusta el tamaño con el deslizador. Además se muestra información sobre el copyright y la ubicación del archivo de la fuente.

Añade nuevas fuentes

Para añadir fuentes antes de la última actualización de Windows 10 necesitabas obtener los archivos por ti mismo de páginas como Dafont.com, pero ahora las puedes conseguir también en la Tienda de Windows. Para ello, haz clic en Obtener más fuentes en Microsoft Store.

Por ahora no hay muchas fuentes disponibles en la tienda, pero a tipografía regalada no le mires los dientes (aunque algunas fuentes no son gratis). Si estás interesado en alguna de estas tipografías, haz clic en ella.

Pulsa Obtener y la tipografía se descargará e instalará sola. Tu no necesitas hacer nada más salvo esperar un par de segundos hasta que termine el proceso. Cuando termine la tipografía ya estará lista para usarse en otras aplicaciones de Windows.

Quita tipos de letra

¿Y si quieres eliminar un tipo de letra? Pues es igual de fácil. Primero, haz clic en la tipografía que quieres eliminar y después pulsa el botón Desinstalar. Deberás confirmar tu intención en una ventana emergente y después se eliminará. Ten cuidado, es un proceso no reversible.

