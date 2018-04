Llega la Windows 10 April 2018 Update: estas son las novedades

Microsoft ha lanzado hoy la nueva gran actualización de Windows 10, la Windows 10 April 2018 Update. Si no te has enterado hasta ahora es posible que sea porque no se ha publicitado tanto como lo hizo el año pasado con las Creators Update, aunque esto no quiere decir que no haya novedades interesantes.

De hecho, casi podemos decir que hay incluso cambios más notables, con un nuevo Windows Timeline que sincroniza entre dispositivos el historial de las apps y documentos que has estado utilizando, o un nuevo Asistente de concentración para no despistarte con las notificaciones. Aquí tienes las principales novedades.

Windows Timeline

Aunque iba a formar parte de la Fall Creators Update del año pasado, ha acabado convirtiéndose en la novedad estrella de esta nueva actualización. Se trata de una especie de línea temporal por la que nos podemos desplazar para ver las aplicaciones y actividades en el sistema que hemos ido usando en los últimos 30 días.

Ahora, cuando presionas el icono de Vista de tareas, además del multiescritorio también verás una lista de miniaturas con todos los documentos, aplicaciones y webs que has estado visitando los últimos días. Es una opción perfecta si trabajas con más de un ordenador, ya que cuando empieces a editar un documento o tienes varias pestañas en el navegador de un equipo, al pasar al otro podrás continuar desde donde lo dejaste. Todo se almacena en la cuenta de Microsoft.

Asistente de concentración

Esta nueva versión de Windows 10 también intentará mejorar nuestra productividad haciendo que las notificaciones no interrumpan nuestro trabajo, o que simplemente no aparezcan a determinadas horas en las que necesitamos concentrarnos. Con el nuevo "Asistente de concentración" podremos configurar qué notificaciones queremos ver.

Puedes configurarlo de dos formas. En una sólo recibirás las notificaciones de tu lista de aplicaciones prioritarias, la cual podrás configurar a tu gusto, y en la otra se desactivarán todas menos las alarmas. Incluso puedes establecer reglas automáticas para, por ejemplo, activar o desactivar las notificaciones a determinadas horas o cuando realices acciones como iniciar un juego o duplicar la pantalla.

Mejoras en Microsoft Edge

Poco a poco Microsoft sigue dándole amor a su navegador, Microsoft Edge. En esta nueva actualización, Edge recibe opciones muy esperadas como la de silenciar pestañas de forma individual, o rellenar automáticamente formularios y datos de pago. Estos datos se quedan almacenados en tu cuenta de Microsoft para poder utilizarnos entre varios equipos.

También se mejora el modo de lectura, que ahora permite que el navegador te lea en voz alta un texto, e incluye herramientas gramaticales para comprenderlo. Por ejemplo, puedes dividir las palabras en sílabas y resaltar algunos elementos de las oraciones como los verbos, adjetivos o sustantivos. Todo ello soportando varios idiomas a la vez.

También tenemos un nuevo "Hub" desde el que poder acceder a los marcadores, las descargas, el historial o incluso eBooks que podemos comprar en la Tienda Microsoft. Y por último, tenemos un nuevo modo de impresión de página "clutter-free" que evitará que en el resultado se impriman por ejemplo anuncios y otros elementos inútiles.

Aplicaciones web progresivas

Las aplicaciones web progresivas (PWA) son una tendencia que está para quedarse, y Microsoft ha decidido darles soporte para que se integren mejor con el sistema operativo. En esta nueva actualización, estas podrán utilizar las notificaciones nativas de Windows 10, se integran en la tienda de aplicaciones, y estarán optimizadas para consumir menos recursos.

La idea es que estas PWA acaben convirtiéndose en una alternativa igual de válida que las otras apps de escritorio, y que funcionen incluso sin conexión. Sin embargo, a día de hoy hay pocas que no sean poco más que una versión web de un servicio determinado, o sea que habrá que ver si estos nuevos cambios impulsan su desarrollo.

Fluent Design llega al menú de configuración

Microsoft sigue implementando poco a poco su nuevo lenguaje de diseño, y otro de los cambios que notarás es que el menú Configuración se verá ahora ligeramente diferente al utilizar Fluent Design. Esto se notará sobre todo en su menú lateral, que adoptará las transparencias de este tipo de diseño. Pero esta no es la única novedad que nos encontraremos en el menú de configuración.

Compartir archivos con equipos cercanos

En la configuración de Sistema de Windows 10 ahora tienes nuevas opciones para compartir de forma rápida archivos con otros equipos que estén cerca de ti. Esto funciona de una forma similar al AirDrop de macOS, y te permite utilizar el Bluetooth o la conexión WiFi para enviar archivos de un equipo a otro.

La idea es que actives la opción para poder enviar y recibir archivos desde tu ordenador con estas dos tecnologías. También podrás elegir dónde se guardan los archivos que te lleguen, y restringir el acceso para compartir archivos sólo con tus dispositivos o también con los de otras personas.

Configuración de Sonido

Windows 10 por fin tiene un menú unificado de configuración de sonido en sus opciones. En él podrás elegir de forma sencilla los dispositivos de entrada y salida de sonido, comprobando en el mismo sitio su volumen y con opciones de solución de problemas.

También podrás personalizar los volúmenes de las diferentes aplicaciones que tengas instaladas, los varios altavoces o los dispositivos que estés utilizando. Parece mentira que hasta hace poco todo esto requiriera navegar por mil y un opciones esparcidas por el sistema y que a Microsoft le haya costado tanto centralizarlo todo.

Aplicaciones de inicio y liberar espacio

Además de las predeterminadas y la lista de aplicaciones completas, Windows 10 ahora también te permite elegir de forma sencilla qué aplicaciones se arrancan automáticamente al iniciar el sistema desde el menú de Aplicaciones.

Además, en la categoría de almacenamiento del menú de configuración ahora verás la opción de liberar espacio en el disco. Hasta ahora lo único que había era un enlace a una web que te informaba sobre cómo hacerlo, pero ahora podrás hacerlo a través de la configuración.

Gestión de fuentes

Otra de las opciones que se incorpora al menú de configuración para que no tengamos que recurrir al clásico panel de control es la de gestión de tipografías. Se incorpora una nueva sección donde podremos ver, instalar y desinstalar tipografías, y podremos comprar nuevas directamente en la Tienda de Microsoft del sistema operativo.

Mejoras en el escalado y emparejamiento de dispositivos

Windows 10 arrastra varios problemas desde casi el inicio. Uno de ellos es el escalado, que hace que algunas apps se vean borrosas o mal escaladas en resoluciones altas. Para solucionarlo, Windows 10 ahora incorpora una opción llamada Corregir el escalado de aplicaciones, que detectará cuando aparecen interfaces borrosas para preguntarnos si queremos corregirlo. También podremos personalizar el escalado DPI por cada aplicación.

El segundo gran problema está en el emparejamiento de dispositivos Bluetooth. Para solucionarlo, la Windows 10 Spring Creators Update llegará la herramienta 'Quick Pair', que permite emparejar dispositivos con sólo un click si el fabricante soporta la opción.

Privacidad y accesibilidad

Con la actualización de abril Microsoft ha incluido una sección más detallada bajo Comentarios y diagnósticos que te explica detalladamente qué datos recopila la empresa y Windows 10 sobre ti. La sección también te permite ver el historial de actividad del nuevo Windows Timeline, y configurar qué aplicaciones que pueden acceder a fotos, vídeos y sistema de archivos.

En cuanto a la accesibilidad, Windows 10 ahora te permite dictar textos y controlar el dispositivo con la voz, aunque de momento sólo está disponible en inglés. También se ha añadido en fase beta un sistema de control ocular.

Soporte HDR y mejoras de Cortana

Más allá de estas novedades principales, la nueva gran actualización de Windows 10 incorpora otras novedades como una opción de HDR en la que calibrar el vídeo HDR para sacar el mayor rendimiento posible de juegos o películas que hagan uso de esta tecnología siempre y cuando tu monitor o televisor la soporte.

También habrá hay pequeños cambios en Cortana, con una nueva interfaz de organización en la que es posible acceder de forma sencilla a nuestras listas y recordatorios. También podremos utilizar la voz para controlar apps que También se han unido las Colecciones de Cortana con las Listas, y si hemos instalado Spotify y la hemos añadido a las "capacidades" (Skills) de Cortana, podremos usar la voz para controlar la reproducción.

Windows 10 sigue evolucionando

EL concepto de Rolling Release de Windows 10 en el que en vez de lanzar una nueva versión de Windows cada X años se va mejorando la actual sigue mostrando sus armas, y es que poco a poco empieza a quedar un sistema operativo cada vez más moderno. Además, en este caso la actualización trae novedades más notables que las Creators Update del año pasado, aunque está pasando un poco más desapercibida y Microsoft la está publicitando un poco menos.

