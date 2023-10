Cómo ver gratis Apple TV+ hasta 2024 con esta promoción de tres meses gratis

Vamos a explicarte cómo puedes conseguir tres meses gratis de Apple TV+, el servicio de streaming de películas y series de Apple. Se trata de un servicio con un precio de 6,99 euros que puedes contratar de forma independiente o dentro del pack de Apple One. Si te ha interesado y quieres probarlo, ahora tienes una ocasión.

Lo más destacado de esta oferta es que sirve para cualquier tipo de usuario. Esto quiere decir que no necesitas suscribirte por primera vez como es común para este tipo de promociones, vas a poder beneficiarte si también has tenido ya una cuenta. Además, tampoco necesitas comprar nada, y podrás darte de baja cuando termine la promoción si no quieres seguir pagando.

Cómo conseguir tres meses gratis de Apple TV+

Lo primero que tienes que hacer es entrar en el enlace de la promoción creada por MediaMarkt, algo que tienes que hacer pulsando AQUÍ. Puedes hacerlo tanto desde tu móvil como desde el navegador de tu ordenador.

Esto te llevará a una página donde puedes ver la promoción y que se trata de tres meses gratis. Aquí, tienes que pulsar en el botón de Canjear ahora que te aparecerá en ella. La promoción está activa hasta el 31 de octubre de 2024, o sea que esta es la fecha máxima en la que puedes solicitar los tres meses gratis.

Cuando pulses en Canjear ahora, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Apple o crearte una nueva en la web de Apple TV+. Una vez lo hagas, tendrás que configurar tu cuenta incluyendo los datos de pago, y al hacerlo ya recibirás tus tres meses gratis.

Luego, si decides que no te interesa, recuerda que para cancelar la suscripción antes de empezar a pagar tendrás que hacerlo al menos un día antes del final del periodo promocional. Para esto, en tu perfil de Apple tendrás un apartado de Suscripciones, donde vas a poder gestionarla y cancelarla.

