Cómo usar tu Amazon Fire TV o Chromecast sin WiFi cuando te vas fuera de casa

Vamos a decirte un pequeño truco para usar tu Fire TV o Chromecast sin WiFi en el caso de que te vayas de casa o quieras usarlos en otro sitio. Si te vas de vacaciones y en tu hotel o apartamento no hay WiFi, entonces este truco te servirá para seguir usándolos.

Lo que vamos a hacer para conseguirlo es compartir la conexión de tu teléfono móvil, de manera que uses tu tarifa de datos en estos dispositivos. Pero para que no tengas que estar cambiando de configuraciones, vamos a hacerlo de una manera en la que estos dispositivos detecten automáticamente tu tarifa.

Usar Fire TV y Chromecast sin WiFi

Para hacer este truco, vas a tener que configurar un punto de acceso en tu móvil para usar la conexión compartida. Esto solo funciona con Android, ya que necesitas hacer unos cambios que el iPhone no permite hacer.

Para configurar el punto de acceso entra en los ajustes de tu móvil, y pulsa en Redes e Internet, y dentro pulsa en la opción de Compartir Internet. El camino depende de cada Android, pero llegarás a una pantalla donde puedes configurar un punto de acceso configurando el nombre y contraseña.

Ahora viene la parte más importante del proceso. Tienes que personalizar tu punto de acceso y ponerle el mismo nombre y contraseña que la WiFi de tu casa. Tendrás que revisar la configuración de tu WiFi, y poner exactamente el mismo nombre y la misma clave. En el iPhone no se puede hacer porque no puedes cambiarle el nombre al punto de acceso.

De esta manera, cuando actives tu Fire TV o Chromecast fuera de tu casa, si tienes activo el punto de acceso el dispositivo creerá que es la WiFi de casa, y se conectará automáticamente al tener los mismos nombre y contraseña, y podrás usarlo para conectarte a Internet.

Precauciones a tener en cuenta

Si vas a hacer esto debes tener en cuenta algunas cosas. En primer lugar, ten mucho cuidado con tu tarifa de datos, comprueba de vez en cuando los gigas que te quedan para saber si puedes permitirte seguir usándolos. Una manera de ahorrar sería bajarle la resolución al contenido que ves mientras lo uses con los datos del móvil.

Además, cuando ya no estés fuera de casa acuérdate de tener el punto de acceso apagado, no vaya a ser utilizado por esos u otros dispositivos al detectarlo como si fuera la WiFi de la casa. Incluso lo mejor es cambiarle el nombre y contraseña una vez ya no necesites hacer este truco para volver a diferenciarlo.

En segundo lugar, los móviles suelen tener un límite de dispositivos conectados a través del punto de acceso. Normalmente son unos diez, algo a tener en cuenta si vas a utilizar este truco con más dispositivos.

