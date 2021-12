Cómo usar PlayStation Plus gratis el 18 y 19 de diciembre si eres usuario de PS5 y PS4

Vamos a explicarte cómo aprovechar la oferta de PlayStation Plus gratis durante el próximo fin de semana, de forma que puedas jugar sin límite si tienes una PlayStation 5 o PlayStation 4. Se trata de una oferta especial de la que puedes aprovecharte, y por eso te vamos a dar todos los detalles de esta promoción.

Se trata de una promoción bastante sencilla, y es algo que no te afectará si ya estás pagando por PlayStation Plus. Pero si todavía no pagas esta suscripción, el fin de semana es un momento perfecto para poder probarla sin compromisos y luego decidir si te convence o no.

Oferta de PlayStation Plus gratis

PlayStation Plus es una suscripción para jugar online en las consolas PlayStation de Sony. Si te has comprado o vas a comprarte una de estas consolas, vas a poder jugar a muchos juegos sin problemas y sin pago adicional, a no ser que quieras utilizar las funciones multijugador que tengan estos juegos.

Para poder jugar online, vas a tener que pasar por caja y suscribirte a PlayStation Plus, cuyo precio oficial es de 9 euros al mes o 60 euros al año, aunque suele haber ofertas periódicas en momentos de rebajas para que el año salga bastante más barato. Ahora mismo la tienes rebajada al 50%. Si no estás pagando esta suscripción y quieres saber cómo es la experiencia de jugar online, entonces vas a poder utilizar esta promoción.

Sony va a permitir que todos los usuarios de PS5 y PS4 puedan usar las funciones multijugador de PlayStation Plus sin necesidad de suscribirse. La promoción será los días 18 y 19 de diciembre, empezando el sábado y terminando el domingo a las 23:59 independientemente de tu franja horaria.

Para poder aprovechar esta oferta necesitas cumplir con tres requisitos que te decimos a continuación:

Necesitas tener una conexión a Internet y tener la consola conectada.

Debes tener una cuenta en PlayStation Network. Si no la tienes, puedes registrarte en playstation.com.

Tu cuenta de PlayStation Network debe ser la que esté vinculada en la consola.

Y ya está, teniendo en tu consola una cuenta de PlayStation Network activada, los días 18 y 19 de diciembre simplemente podrás jugar online sin hacer nada más. Ahora, si tienes un juego con funciones online como un FIFA o cualquier otro, podrás usarlas para jugar a través de Internet con otras personas.