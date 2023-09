Cómo usar el mismo número en dos móviles distintos

Vamos a explicarte los diferentes métodos para usar el mismo número de teléfono en dos móviles que sean diferentes. Y ojo, porque no siempre va a ser estrictamente necesario intercambiar la SIM ni tener el número en el segundo teléfono, a veces aunque no puedas llamar con el mismo número sí puedes usarlo en varias apps.

Nosotros, vamos a intentar resumirte de una manera sencilla los métodos que hay. Y a la hora de mencionar la duplicación de una SIM para tener dos y usar una por móvil, también te vamos a decir los precios actuales.

Apps con el mismo número para llamar

El primer método es utilizar aplicaciones de mensajería con función de llamada. Piensa por ejemplo en WhatsApp. La gente empieza a hablarte por tu número de teléfono, pero si instalas la app en un segundo móvil, puedes iniciar sesión en él sin tener la SIM con el número físicamente en el móvil.

Esto es así por el modo multidispositivo, que permite usar WhatsApp en varios móviles a la vez. Solo inicia sesión con tu número de teléfono del otro móvil, y tenlo cerca para escribir el código de confirmación en el segundo.

Utilizando este método, puedes hacer llamadas de VozIP, que son como las llamadas de teléfono a través de Internet. Técnicamente hablando, aunque no tengas el mismo número en el segundo móvil estarás usando la misma cuenta de usuario, o sea que a la persona a la que llames le aparecerá tu mismo usuario y número.

Además de WhatsApp, también puedes hacer llamadas de voz por Telegram o Facebook Messenger, por ejemplo. Lo importante es que la app tenga un modo multidispositivo como las tres que hemos mencionado, y otras como Skype o Signal.

Usa el servicio MultiSIM

El otro método es usar el servicio MultiSIM de tu operador. Este servicio te permite tener duplicados de tu tarjeta SIM para utilizar en dispositivos distintos a tu móvil principal. Esto te va a permitir compartir tu línea utilizando un segundo móvil, y manteniendo el número.

Aquí, lo importante que debes tener en cuenta es que este servicio tiene una cuota mensual en todos los operadores. Además, también has de saber que te llegarán las llamadas a los dos dispositivos, algo que puede ser confuso, y también los SMS. Pero podrás silenciar o apagar uno de ellos cuando no lo uses.

El precio del MultiSIM depende de cada operador, así como los detalles y las condiciones. Lo mejor es contactar primero con tu operador para que te expliquen las condiciones y te den los precios actualizados. Aquí tienes los precios actuales de los principales operadores, tal y como nos han mostrado en Xataka Móvil:

Jazztel: 3,63 euros al mes (máximo 3 dispositivos contando el principal).

3,63 euros al mes (máximo 3 dispositivos contando el principal). Movistar : 8 euros al mes (sin depender del número de tarjetas solicitadas)

: 8 euros al mes (sin depender del número de tarjetas solicitadas) Orange : 5 euros de activación, 2,95 euros al mes (gratis primera SIM adicional para algunas tarifas).

: 5 euros de activación, 2,95 euros al mes (gratis primera SIM adicional para algunas tarifas). O2 : 5 euros al mes por cada MultiSIM (máximo 3 dispositivos).

: 5 euros al mes por cada MultiSIM (máximo 3 dispositivos). PepePhone : 3 euros al mes (máximo 2 dispositivos).

: 3 euros al mes (máximo 2 dispositivos). R : 3 euros al mes por cada MultiSIM (máximo 3 dispositivos).

: 3 euros al mes por cada MultiSIM (máximo 3 dispositivos). Vodafone : 5 euros al mes (máximo 4 dispositivos) con eSIM.

: 5 euros al mes (máximo 4 dispositivos) con eSIM. Yoigo: 3 euros al mes por cada MultiSIM (máximo 4 dispositivos).

Imagen de portada | pxhere.com

