Cómo tener todos los canales de la TDT en tu tele Android o tu móvil sin buscarlos ni sintonizarlos

Vamos a explicarte cómo tener todos los canales de la TDT en tu tele Android, ya sea Android TV o Google TV, un método que también te va a servir para cualquier móvil o tableta con Android. Así, en el caso de que no te apetezca resintonizar los canales para ver algunos de forma rápida o directa, o simplemente quieras ver alguno que no está disponible en tu ciudad o comunidad, siempre tienes este método alternativo.

Para esto, vamos a utilizar una de las aplicaciones para ver TDT en el móvil, que está disponible también para las versiones para televisor del sistema operativo de Android. Se trata de una aplicación que utilizará las emisiones de los canales a través de Internet, por lo que funciona incluso cuando falla la TDT de casa y no tienes que sintonizar nada, simplemente necesitas tener el televisor conectado a Internet.

TDT en tu tele Android sin sintonizarla

Primero, tienes que descargar una aplicación de exploración de archivos en el televisor, como por ejemplo TV File Commander. Una vez lo hayas hecho, abre el navegador de tu tele y entra en tdtchannels.com/android para descargar la APK de la aplicación de TDT. Luego, abre el explorador que has instalado y ejecuta el archivo APK desde la carpeta de descargas donde se haya bajado.

Cuando lances el archivo APK que te has descargado, entonces te aparecerá un mensaje de instalación. Aquí, pueden pasar dos cosas. Si nunca has instalado apps desde su APK, posiblemente el instalador te lleve a un menú de opciones donde tienes que habilitar el poder instalar cosas desde el explorador de archivos o desde archivos externos. Y cuando lo hagas o si ya has configurado esto antes, entonces ya podrás instalar normalmente la aplicación.

Cuando esté todo terminado, ya podrás lanzar esta aplicación de TDT. Aquí, recuerda que también vas a poder hacer exactamente lo mismo en móviles y tabletas además del televisor. Y en móviles puedes usar otras apps, pero hemos recurrido a esta por funcionar bien en el televisor.

La aplicación es muy sencilla, tendrás una pestaña de TV en la que verás una lista con los canales disponibles. En algunos de estos canales, también podrás ver el programa exacto que están echando. Lo único que tienes que hacer es seleccionar y pulsar sobre el canal que quieras ver, y entonces la aplicación lo sintonizará.

Esta sintonización no se realiza a través de la TDT, sino a través de las emisiones por Internet de estos canales de TDT. Esto quiere decir que incluso si la TDT está fallando en tu casa, siempre que tengas Internet podrás ver los canales. Esta app es gratis, y puedes ajustar cosas como la resolución, el audio o los subtítulos de la emisión en el caso de que haya disponibles.