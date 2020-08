Cómo suscribirte gratis a un canal de Twitch con Prime Gaming

Vamos a explicarte cómo suscribirte gratis a un canal de Twitch, una de las ventajas incluidas dentro de Prime Gaming, antes conocido como Twitch Prime. Se trata de la serie de ventajas exclusivas para suscriptores de Amazon Prime dentro de Twitch, la popular plataforma de streaming que también pertenece a la empresa de la tienda online.

En este artículo vamos a empezar explicándote bien qué son exactamente las suscripciones de Twitch, y sus diferentes niveles. Luego te diremos qué particularidades tienen las suscripciones gratuitas de Prime, y terminaremos explicándote cómo suscribirte gratis a un canal.

Qué son las suscripciones de Twitch

Las suscripciones de Twitch son un servicio mediante el que los streamers o creadores de contenido de Twitch pueden monetizar su canal gracias a los seguidores. Tú te puedes suscribir al canal de tu streamer favorito a cambio de un pago mensual, y a cambio recibes recompensas gratuitas relacionadas con ese canal al que te has suscrito.

El objetivo del sistema de suscripciones es que los usuarios puedan apoyar económicamente a los streamers, que son las personas que hacen las emisiones en su canal. Así, con este apoyo económico podrán intentar dedicarse más profesionalmente a las retransmisiones, lo que a su vez hace que creen más de ese contenido que te gusta de ellos, y que es la razón por la que quieres apoyarles en primer lugar.

Además de darle a tu streamer favorito una fuente de ingresos, como suscriptor también recibirás una serie de beneficios. Por ejemplo, recibirás nuevos emoticonos, insignias de suscriptor, y el poder ver las retransmisiones sin anuncios, además de acceder a salas de Twitch exclusivas para suscriptores.

Hay tres niveles de suscripción a los canales de Twitch, con tres precios diferentes que son los mismos para todos los usuarios. El primer nivel cuesta 4,99 euros al mes, el segundo 9,99 euros, y el tercer nivel de suscriptor cuesta 24,99 euros. Cada nivel tiene las recompensas del nivel anterior, a las que se le suman algunas nuevas. Las suscripciones se renuevan cada mes.

Y sobre el cuánto se lleva el streamer de cada suscripción, esto depende del nivel. En el nivel 1 el retransmisor se lleva el 50% de lo que le pagas, y en el nivel 2 se lleva el 60%. En cambio, cuando un usuario se suscribe al nivel 3, el streamer se lleva el 80% de esos casi 25 euros.

Qué son las suscripciones de Prime Gaming

Si eres suscriptor de Amazon Prime vas a poder suscribirte gratis a un único canal, ya que esta es una de las ventajas exclusivas que ofrece en Prime Gaming. Esto quiere decir que si has vinculado tu cuenta de Amazon Prime cuando vas a gaming.amazon.com y le das a suscribirte gratis, cuando entres en las opciones de suscriptor de un streamer verás que hay una opción para obtener un mes gratis.

La suscripción gratuita de Prime no se renueva, eso quiere decir que cuando cumplas el mes desde que te has suscrito, quedarás desuscrito automáticamente. Esto tiene ciertas ventajas, y es que no hay riesgo de que mantengas la suscripción teniendo que pagar nada.

Sin embargo, cada mes podrás registrarte gratis a un canal con Prime. Esto quiere decir que cuando te desuscribas podrás volver a suscribirte gratis a ese canal o, si lo prefieres, darle la oportunidad a otro streamer. Sólo tienes una suscripción gratis cada mes, o sea que piénsate bien a quién dársela.

Las suscripciones gratuitas de Prime Gaming son solo de nivel 1, lo que quiere decir que tendrás las recompensas más básicas a las que puedas acceder. Si quieres suscribirte a un nivel superior a un retransmisor, entonces sí que tendrás que pagar el coste íntegro de las suscripciones de nivel 2 o 3.

Por último, has de saber que no todos los canales de Twitch tienen la opción de suscribirse, por lo que si entras en alguna retransmisión que te gusta y al ver el perfil del usuario no ves la opción de suscribirse a él, es porque no la tiene habilitada. Sin embargo, sí que podrás pulsar en Seguir para no perderte ninguna transmisión, aunque sin recompensas ni nada por el estilo.

Cómo suscribirte gratis a un canal de Twitch

Para suscribirte gratis a un canal de Twitch tienes que haber entrado en gaming.amazon.com y vinculado tu cuenta a la de Amazon. Una vez dentro del servicio, entra en el canal del streamer al que te quieras suscribir. Las opciones de suscripción están al lado del botón de seguir, y tienes que pulsar en el botón para abrir la ventana de opciones. Si no aparece ninguna opción de suscribirse, es porque el canal no las ha habilitado.

Cuando se abra una ventana con las opciones de suscripción, puedes pulsar en el botón Suscribirse gratis que aparece arriba del todo, justo encima de las suscripciones de nivel 1. Cuando pulses en el botón, te suscribirás gratis a ese usuario.

Y si lo prefieres, en esta misma ventana pero más abajo también verás las suscripciones de nivel 2 y 3, de las que no tienes ningún descuento y tienes que pagar el precio íntegro.