Cómo saber si tienes un móvil con NFC

Vamos a decirte cómo puedes saber si tu móvil tiene NFC, tanto si utilizas Android como si usas un iPhone. El NFC es un componente que te va a servir tanto para utilizar etiquetas NFC con las que crear configuraciones rápidas, como para realizar pagos a través del dispositivo. También es un método para comunicar dos dispositivos para emparejarlos o enviar archivos, o incluso para identificarte como si fuera una tarjeta táctil, siempre y cuando el sitio lo permita.

Se trata de una tecnología que ya tiene bastantes años y que está bastante extendida. Sin embargo, todavía hay algunos móviles de gamas inferiores que no lo incluyen, por lo que si estás pensando en utilizar este chip en tu móvil, es mejor que te asegures de que el que vas a comprar o el que tienes lo incluye.

Cómo saber si tu Android tiene NFC

El primer método con el que puedes saber si un móvil tiene esta tecnología es buscar el logo del NFC en el dispositivo o en su caja. Se trata de un tipo de tecnología que siempre está anunciada, por lo menos en la caja, por lo que si vas a comprar un móvil posiblemente puedas ver en ella si la tiene. Eso sí, en cuanto a si el logo está impreso en el dispositivo, no todos los móviles lo van a tener, por lo que no verlo no es algo concluyente.

En el caso de que tengas un móvil ya encendido y puedas mirar sus ajustes, el método más efectivo es buscar el término NFC en los ajustes de tu móvil. Lo normal es que si lo tienes, este te aparezca integrado. Algunos móviles pueden tenerlo en los ajustes rápidos, pero esto no siempre es así.

Otra cosa que debes tener en cuenta es que, si tu smartphone viene con alguna aplicación de pago por contacto con el móvil preinstalada como Google Pay, entonces seguro que tiene NFC. La explicación es rápida, para pagar con el móvil como si fuera una tarjeta con chip de contacto, se usa la tecnología NFC.

Y el tercer método es utilizar una aplicación de terceros. Nosotros vamos a usar una llamada Device Info HW que puedes descargar en Google Play. Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación, y en la pantalla General te indicará si tienes un chip NFC o si tu móvil Android no tiene..

Cómo saber si tu iPhone tiene NFC

El ecosistema de iPhones es muy limitado, hay pocos modelos y todos fabricados por Apple, por lo que es más fácil saber cuáles de ellos tienen NFC. Esto es simple: si tienes un iPhone 6 o un modelo posterior tu iPhone tendrá NFC. Si tu iPhone es de los antiguos anteriores al 6, entonces no lo tendrá.

Para comprobar tu modelo de iPhone, abre los ajustes del dispositivo y pulsa en la sección ID de Apple, que es la que aparece arriba del todo con tu nombre. Irás a una pantalla en la que, abajo, te aparece una lista de dispositivos conectados a tu cuenta de Apple. El primer dispositivo será tu iPhone, y en su nombre podrás ver indicado cuál es el modelo o pulsar en él para verlo. Recuerda, si es un iPhone 6 o superior, tiene NFC.

Lo que sí debes tener en cuenta es que Apple tiene restringido el uso del NFC, por lo que no vas a poder beneficiarte de todas sus funciones. La Unión Europea quiere cambiar esto, pero mientras pasa, no será posible utilizarlo con aplicaciones de pagos de terceros. Tendrás que usar las herramientas nativas de tu iPhone.