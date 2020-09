Vamos a explicarte cómo saber si te han bloqueado en Instagram, que es la eterna duda cuando de repente dejan de aparecerte las publicaciones de una persona. Cuando bloqueas a alguien en Instagram, esta persona no recibe un aviso, simplemente dejará de poder ver tus publicaciones o enviarte mensajes directos mediante Direct.

Sin embargo, hemos detectado en Instagram varias inconsistencias y fallos con este sistema. Por lo general, la persona bloqueada no te va a poder encontrar en el buscador, pero puede haber casos en los que sí lo haga. Por eso, vamos a darte varios consejos que puedes seguir para averiguarlo.

Cómo saber si te han bloqueado en Instagram

Si el bloqueo es reciente o tenías una conversación con este usuario, puede que sigas pudiendo acceder al perfil de este usuario, sobre todo en el móvil donde suelas consultar Instagram a menudo o tenías mensajes directos. Este es un fallo que nos ha pasado varias veces, y como ves en pantalla, puedes tener bastantes pistas para saber que te ha bloqueado. Pero recuerda que esto pasa muy pocas veces.

Sin embargo, lo normal es que cuando busques el nombre de usuario en el buscador ya no te aparezca, y que si entras directamente en el perfil te diga que no está disponible. Este es el caso más normal, y en el procedimiento no es tan inmediato. Lo que tienes que hacer es entrar en su perfil sin estar identificado en la web de Instagram. Lo puedes hacer cerrando la sesión o entrando en el modo privado del navegador.

Para hacer esto, tendrás que entrar en la web Instagram.com/nombredeperfil. Si puedes ver las fotos de un perfil sin estar identificado pero no cuando estés usando tu cuenta, entonces está bastante claro que esta persona te ha bloqueado de Instagram. Esto sólo lo puedes hacer desde la web, que es donde puedes escribir la URL que apunte directamente a su perfil.

Si no te acuerdas de su nombre de perfil, entonces me temo que va a ser muy complicado. La única solución viable es que utilices otra cuenta diferente registrada a Instagram para buscar su nombre y tratar de localizarlo.

Instagram también permite bloquear a alguien para que no vea tus historias. En este caso no hay manera de estar seguro si te han puesto este bloqueo. Si un usuario que suele subir historias de repente deja de hacerlo, puede que te haya bloqueado para que no las veas o simplemente haya dejado de hacerlo por cualquier otra razón.