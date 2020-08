Cómo saber si alguien te tiene en mejores amigos de Instagram

Vamos a explicarte cómo saber si alguien te tiene en la lista de mejores amigos de Instagram. La lista de mejores amigos de Instagram es una función dirigida a la publicación de historias, y te permite crear algunas historias que sólo puedan ver un selecto grupo de usuarios que hayas marcado como mejores amigos. Cada vez que publiques una historia, podrás decidir entre hacerla normal o enviarla sólo a los mejores amigos.

Desafortunadamente, no hay un método que te permita saber si estás o no en una de estas listas, aunque podemos darte algunas pistas para que por lo menos sepas identificar cuando alguien te tiene añadido. Vamos a decirte dónde mirar y cómo funciona esta mecánica de mejores amigos para que sepas identificar cuando te está llegando la publicación de alguien.

Cómo saber si te tienen en mejores amigos.

Lo primero que debes saber es de qué trata exactamente eso de los mejores amigos. Se trata de una lista de usuarios con los que quieras compartir historias aparte. Por defecto, Instagram comparte las historias que subas con todos los usuarios o con sólo unos cuantos que tú puedes ir eligiendo. La lista de mejores amigos viene a cubrirte en el caso de que siempre elijas a determinadas personas concretas para compartir determinadas historias.

Su premisa es que hay algunas historias de Instagram que es mejor compartir sólo con algunas personas de confianza. Pues bien, esta nueva función te permite configurar una lista con las personas en las que más confías, de manera que luego lo tengas fácil para compartir contenido sólo con ellas. Los mejores amigos sólo funcionan con las historias, y no con las publicaciones convencionales.

Por motivos de privacidad y para evitar enfados, Instagram no te va a permitir saber si estás en la lista de mejores amigos de alguien. Sin embargo, si estás atento sí podrás identificar cuando te llega una historia dentro de esa lista, y eso te servirá para descubrir que esa persona sí te tiene dentro de sus mejores amigos.

La única manera de saber si estás en la lista de mejores amigos de alguien es ver que te ha llegado una historia perteneciente a la lista de mejores amigos. Esto es fácil de identificar, ya que alrededor de la imagen de perfil de quien publica la historia aparece un círculo verde cuando está dirigida a mejores amigos, por lo que cuando lo veas será porque ese usuario concreto sí te tiene añadido a su lista.

Debes saber que las historias para mejores amigos se pueden alternar con las normales, por lo que es posible que en la página principal no siempre veas el círculo verde cuando una persona haya compartido una para ti. Puedes salir de dudas visualizando las propias historias, ya que aparece la etiqueta verde Mejores amigos cuando una esté dirigida a ti.

Y estas son las únicas pistas 100% fiables para salir de dudas que tienes. Para el resto, tocará recurrir a deducciones. Si una persona es de publicar muchas historias y de repente deja de hacerlo, una de las razones podría ser que las haya empezado a dirigir para mejores amigos y tú no estés entre ellos. También pasa lo mismo si antes publicaba historias más íntimas, y ahora sólo ves las que sean genéricas.

Sin embargo, esto no dejan de ser deducciones de las que no puedes estar seguro. Lo mejor es intentar no hacer reproches si no estás seguro, o añadir a esa persona a mejores amigos y publicar una historia que ella vea dentro de esa categoría para ver si se anima a añadirte a ti. Pero intenta evitar los malentendidos no sacando deducciones o acusaciones infundadas. Sólo puedes estar seguro cuando una persona te haya añadido y haga las publicaciones que puedes ver.