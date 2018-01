Cómo saber si una web está minando bitcoins aprovechándose de tu visita y cómo evitarlo

Hoy te vamos a enseñar cómo saber si una web está minando bitcoins aprovechándose de tu visita. Con la creciente popularidad del Bitcoin y las criptomonedas, algunas páginas están aprovechándose de los usuarios utilizando los navegadores para que quienes las visitan minen bitcoins para ellos.

Las páginas lo pueden hacer a través de un código que provoca que cuando se visitan el navegador empiece a utilizar los componentes del ordenador para minar, algo que ralentiza tu equipo en general para el beneficio de la web. Empezaremos diciéndote cómo saber si una web lo está haciendo, pero también te diremos cómo evitarlo con varios métodos que tienes a tu alcance.

Cómo saber si una web está minando bitcoins

Minar bitcoins es un proceso que implica la utilización de muchos recursos en tu ordenador, y eso lo convierte en un proceso fácil de detectar. Lo que tienes que hacer es abrir el menú de inicio de Windows 10 y buscar y pulsar sobre la aplicación Administrador de tareas. También puedes acceder a ella pulsando a la vez Control + Alt + Suprimir.

Una vez en ella tienes que fijarte en el consumo de tus navegadores. Si ves que alguno de ellos tiene consumos de CPU o memoria extrañamente altos, es posiblemente porque alguna web está requiriendo demasiado de tu ordenador. Esta es la primera pista que apuntará a que están utilizándote para minar bitcoins, pero todavía te quedará identificar qué página lo está haciendo.

La manera más sencilla de saber cual es la página culpable del minado es utilizar 'Who is mining?'. Es muy fácil de utilizar, y te permite saber si una web concreta está usando los navegadores para minar Bitcoins. Para utilizarla has de entrar, y una vez en ella escribir la dirección de la web que quieres analizar en el cuadro de texto (1). Una vez lo hagas pulsa el botón Look Up (2). Utilízala para analizar todas las webs que tengas abiertas cuando hayas detectado el pico de utilización de recursos.

Si la página que has consultado está minando criptomonedas a través del navegador de los usuarios, la web te pondrá el mensaje is Mining, y añadirá la aplicación o el servicio que está utilizando para el minado. Si la página que has buscado no está minando, la web te mostrará el mensaje is Not mining. Haz las comprobaciones con todas las páginas de las que sospeches.

Cómo evitar que minen bitcoins con tu navegador

La mejor manera de intentar evitar que una web mine bitcoins con tu navegador es detectarla como te hemos enseñado a hacer, y acto seguido simplemente dejar de utilizarla. Sin embargo, es posible que quieras poder seguir utilizando esa web, y ese caso tienes un par de cosas que puedes hacer.

La primera de ellas es instalar en tu navegador una extensión especializada en bloquear el minado de bitcoins. Una de las más populares es No Coin, que tienes disponible tanto para Chrome como para Firefox y Opera. Lo único que tienes que hacer con ellas es pulsar sobre sus botones de instalación para añadirlas rápidamente a tu navegador. También tienes alternativas como minerBlock para Chrome y CoinBlock para Firefox.

Estas extensiones son una especie de Adblock para el bloqueo de minados, y actúan automáticamente. Cuando entres en una web que esté minando bitcoins lo detectarán automáticamente y bloquearán el minado, y para que sepas que algo está pasando en la web te aparecerá un signo de exclamación en el icono de la extensión.

En el caso de No Coin, si pulsas sobre su icono te aparecerá una ventana con opciones. En ella podrás poner la página en la "White list" o lista de excepciones si quisieras que esa web concreta que estés visitando sí mine criptomonedas con tu navegador. También tienes el botón Pause No Coin para pausar la extensión y que deje de bloquear las páginas de minado.

Y en el caso de que las páginas sean capaces de saltarse estas apps, siempre puedes utilizar los filtros de Adblock. Si tienes esta extensión, haz click derecho sobre su icono en tu navegador (1), y en el menú emergente pulsa la opción Configuración (2) para acceder al menú de ajustes de la extensión.

Una vez en la configuración de la extensión, pulsa sobre la categoría Lista de filtros (1) en la parte superior de la pantalla. En ella baja hasta abajo del todo, y en la categoría O introduce una URL tienes que escribir la dirección de una lista de filtros y pulsar el botón Suscribirse (2). Estas listas las puedes encontrar en Internet, y por ejemplo puedes utilizar una cuya dirección es: https://raw.githubusercontent.com/hoshsadiq/adblock-nocoin-list/master/nocoin.txt.

