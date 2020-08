Cómo mirar online las restricciones derivadas del COVID-19 si vas a viajar al extranjero

Vamos a explicarte cómo saber las restricciones derivadas del coronavirus si viajas al extranjero, ya que puedes conocer las medidas que se están tomando en tu país, pero al viajar fuera es posible que te encuentres otras. Así, podrás saber si hay fronteras cerradas con tu país o si se te va a pedir un periodo de cuarentena.

El COVID-19 nos lo está poniendo a todos difícil, y los viajes internacionales son cada vez más confusos ahora que estamos en plena oleada de rebrotes, ya que de un día para otro se pueden tomar medidas en otro país que afecten algún viaje que tuvieras previsto. Nosotros vamos a proponerte dos soluciones para que estés lo más informado posible.

Eligiendo tu origen y destino

El primer método es utilizar la web Covid Entry Check de la que nos han hablado nuestros compañeros de Genbeta, y que te dice el estado y las medidas que te va a pedir tu país de destino. Para utilizarla, el primer paso es entrar en covidentrycheck.com, donde verás que todo el proceso es extremadamente sencillo.

Lo que tienes que hacer es rellenar el campo From con tu origen y el To con tu destino. Cuando escribas el nombre, te aparecerá abajo una serie de opciones para confirmar la ciudad. Cuando lo tengas, pulsa en el botón de Show me para solicitar la información.

Entrarás en la página, en la que se te ofrecerá información general sobre el país al que vas y ese del que sales. Aquí la información es simple, diciéndote de un vistazo el estado de las fronteras, las medidas sugeridas, y el conteo de casos. Pero para tener los detalles, pulsa en el botón de Expand Details de tu país de destino primero, y luego del de origen.

Cuando pulses en el botón de Expand Details, se abrirá una ficha completa en la que se te van a dar todos los detalles que necesitas. Por una parte, si la frontera está parcialmente abierta se te dirá desde qué países puedes entrar. Y debajo, también se te va a informar de las medidas que se te van a requerir cuando entres al país.

Sólo recuerda que es importante mirar también los detalles de tu propio país, ya que así evitarás que al volver del país concreto al que vayas a viajar te encuentres con imprevistos que no hayas tenido en cuenta.

Si quieres más detalles fijos

También tienes otras alternativas para informarte que, aunque no te guían con destino y origen, sí te van a servir para obtener información sobre el país al que quieres ir y las restricciones que pueda tener. Tienes este portal de KAYAK en el que se muestra un mapa mundi, y de una forma visual te enseña qué países están en cierre total, en parcial, con reapertura en breve o sin restricciones.

En este mapa, cuando pulses sobre alguno de los países irás a un apartado en el que se te van a dar una lista de detalles sobre cada uno de ellos. Aquí podrás ver las restricciones que haya impuesto el país al que quieres ir, o posibles periodos de cuarentena. Y por cierto, siempre asegúrate de consultar también el de España o país de origen para informarte de las posibles medidas que puedas encontrar al volver.

Y por último, también puedes consultar las embajadas españolas en el país al que vas. Aquí tienes la lista de cada embajada, la mayoría de ellas con portales de noticias en los que, en muchos casos, hay información relacionada con viajar a ese país durante la pandemia.