Vamos a explicarte cómo saber el remitente de un SMS, de forma que puedas identificar quién te ha enviado un mensaje de texto concreto. La metodología es casi la misma que la de saber quién te llama por teléfono, y básicamente tendrás que copiar el número que te aparece como remitente para usar uno de estos métodos que te decimos para identificarlo.

Aquí, debes tener claro que existen riesgos más difíciles de detectar, como cuando alguien usa un servicio de pago para enviarte mensajes con un número falso o con un nombre de remitente que no es el real. WhatsApp te mandará los SMS propios con WhatsApp como remitente, y alguien puede intentar hacer lo mismo. En estos casos no se puede saber el remitente, no se puede identificar un número oculto o nombre de remitente sin número, o sea que extrema precauciones.

Busca ese número en Google

Uno de los métodos clásicos es el de buscar el número del remitente del SMS en Google. Esto no siempre funciona, y casi siempre te va a remitir al siguiente punto que trataremos, pero en ocasiones puede ayudarte a identificar números concretos que sean especialmente peligrosos. Para eso, mantén el dedo pulsado sobre el remitente y elige la opción de añadirlo a contactos para poder copiarlo, y luego pégalo y búscalo en Google.

Cuando hay números molestos, como por ejemplo números publicitarios o de atención al cliente, mucha gente puede hablar sobre ellos o preguntar sobre ellos en diferentes webs y foros. Por lo tanto, si buscas este número y la gente habla sobre él, puedes encontrar referencias a él y a sobre quién lo utiliza buscándolo en tu buscador.

Utiliza páginas para identificar el número

Puedes encontrarte en la red con una gran cantidad de páginas de servicios online de identificación de números, que te servirán tanto para los números desconocidos de quién te llama como para aquellos que te envíen un SMS. Lo único que tendrás que hacer es entrar en una de estas páginas y escribir en ellas el número.

En cuanto a las páginas en sí, más allá de la ya mencionada Google puedes recurrir a otras como Páginas Amarillas en el caso de que sean mensajes comerciales, o ListaSpam. También puedes recurrir a páginas de identificación de llamadas como ¿Quién ha llamado?, Quién llamó o Whose Number. Aquí, ten en cuenta que no todos los números van a aparecer, pero son páginas útiles sobre todo para los números de empresas.

Utiliza WhatsApp

Aunque quizá no sea la primera aplicación en la que pensamos, para identificar números particulares WhatsApp puede ser una excelente alternativa. Casi todo el mundo usa hoy en día WhatsApp, por lo que abriendo un chat con este número, en muchos casos vas a poder pulsar en su perfil y obtener algo de información sobre él.

Aquí, recuerda que puedes enviar mensajes de WhatApp a números que no tienes en la agenda. Lo único que tienes que hacer es abrir el navegador y escribir la dirección wa.me/numerodetelefono, cambiando númerodeteléfono por el número de la persona a la que quieras escribir. Acuérdate de poner el código internacional, como por ejemplo wa.me/346XXXXXXXX en números españoles, donde el código de España es el +34.

Cuando hagas esto, se abrirá una conversación con el propietario del número y se cargará su perfil, y en muchos casos podrás ver su nombre o incluso una foto suya. Aquí, no hace falta que le escribas nada, porque sólo con abrir el chat ya puedes ver sus datos. No siempre te va a funcionar, pero es un método que siempre merece la pena probar.

Los números ocultos o secretos no se pueden averiguar

Lamentablemente, es posible que alguien te envíe un SMS a través de algún número oculto o secreto, ya que hay varias páginas de pago que sirven para esto. Cuando esto pasa, lamentablemente no vas a encontrar una manera de saber quién te ha enviado este SMS.

Si lo que utiliza el remitente es algún número muy largo o un número falso, entonces cabe la oportunidad de que buscándolo en Google o alguna de las páginas especializadas que te hemos dicho te aparezca información sobre él, sobre todo con servicios de atención al cliente.