Vamos a explicarte cómo saber cuáles de tus contactos tienen Telegram, algo útil en el caso de que estés pensando dar el salto a esta aplicación de mensajería. De esta manera, podrás saber por ejemplo qué contactos de WhatsApp están en la aplicación, y así poder tomar una decisión informada al respecto.

Se trata de un proceso bastante sencillo, que se aprovecha de que tus contactos de WhatsApp siempre están sincronizados en tu aplicación, y también puede que haya algún contacto que tengas en tu libreta telefónica del móvil que no esté en WhatsApp pero sí en Telegram. Eso sí, ya te adelanto que vas a necesitar tener una cuenta en Telegram para hacer la comprobación, aunque luego siempre podrás eliminar la cuenta para siempre en el caso de que no te convenza.

Lo que vamos a hacer aquí, es permitir que Telegram tenga acceso a tus contactos del móvil. Cuando lo haga, estos contactos se importarán a la aplicación, y te aparecerán esos que tengan una cuenta creada en ella. Ten en cuenta que esto es efectivo cuando estás empezando a usar la app y todavía no has integrado ningún contacto en ella. Al contrario que otras apps, la sincronización de contactos no es obligatoria en Telegram.

El paso a paso te lo vamos a mostrar con la aplicación de Android, aunque el procedimiento también va a servir para la aplicación de iOS. Sin embargo, puede haber algún pequeño cambio en la interfaz de la aplicación.

Mira qué contactos tienen Telegram

Lo que vamos a hacer, básicamente es permitir que Telegram acceda a tus contactos. Para ello, abre el menú lateral de la aplicación. Dentro de este menú, pulsa en la opción de Ajustes para entrar en la configuración de Telegram.

Una vez dentro de la pantalla de configuración, tienes que ir a la sección de Ajustes. En ella, pulsa sobre la opción de Privacidad y seguridad, ya que el acceso a tus contactos tiene que ver con la privacidad.

Dentro de las opciones de Privacidad y seguridad, baja casi hasta abajo hasta llegar a la categoría de Contactos, y activa la opción de Sincronizar contactos. Al hacerlo, le permitirás a la aplicación que pueda acceder a los contactos de tu móvil.

Aquí un apunte, en el caso de que ya lleves tiempo usando Telegram y quieras hacer una revisión limpia de tus contactos, siempre vas a poder pulsar primero en la opción de Eliminar contactos sincronizados, y luego volver a sincronizarlos. Así, te olvidarás de viejos contactos y sólo comprobarás los que tienes ahora en el móvil.

Ahora vuelve a abrir el menú lateral de la aplicación, y en él pulsa en la opción de Contactos que te aparece en cuarto lugar. Sirve para acceder a los contactos que tienes en Telegram.

Si no lo ha hecho antes, Telegram te pedirá permiso para acceder a los contactos de tu móvil, ya que aunque se lo hayas dado en la aplicación, todavía necesitará pedirlos mediante el sistema de permisos de Android o iOS. Aquí, tienes que permitir que acceda a tus contactos para poderlos analizar.

Y ya está, cuando hagas esto, en la lista de Contactos tendrás todos los que estaban en tu móvil. En el caso de que hubieras metido a mano otros contactos antes, recuerda que vas a poder eliminarlos todos como te hemos enseñado para después pasar a resincronizarlos.

Y si te estás registrando en Telegram desde cero, después de que introduzcas tu número de teléfono la aplicación también te pedirá permiso para acceder a los contactos. Dáselo, y ella misma se encargará de revisarlos para que la primera vez que la abras puedas comprobar cuáles están en la app.