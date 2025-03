Cómo reparar tu Chromecast si estaba afectado por el error que impedía enviarle contenido

Vamos a explicarte cómo devolver a la vida tu Chromecast si se había visto afectado por el error que hacía que no funcionase. Se trata de un problema que desde hace unos días estaba haciendo que las versiones más antiguas de estos dispositivos simplemente no se pudieran utilizar, y dieran error si lo intentabas.

Ahora, Google ha lanzado una actualización con la que soluciona este problema, y te vamos a explicar brevemente cómo usarla. Así, aunque no tengas muchos conocimientos tecnológicos sabrás los pasos que debes seguir.

Cómo devolver a la vida tu Chromecast

Para solucionar el problema de los Chromecast que han dejado de funcionar, Google ha lanzado una actualización de firmware que empezará a llegar a todos los dispositivos. Recordemos que este problema afecta a los Chromecast de segunda generación y los Chromecast Audio.

Estas actualizaciones suelen ser automáticas. Esto quiere decir que lo único que necesitas es que tu Chromecast esté conectado a la red WiFi de casa y esté conectado a la corriente. Aunque no pudieses enviar contenido, tu Chromecast no había dejado de estar conectado a la red, por lo que no habrá problema para recibir la actualización.

Eso sí, es importante que sepas que cuando el Chromecast no funcionaba no deberías haberlo restablecido. Si lo restableces tendrás un problema para conectarte y volver a configurarlo que todavía no se ha solucionado. Mientras, si no lo habías tocado tu Chromecast debería volver a la vida en cuestión de horas.

