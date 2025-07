Cómo redecorar tu casa y hacer diseño de interiores utilizando inteligencia artificial

Vamos a explicarte cómo redecorar tu casa con inteligencia artificial, y de paso poder hacer diseño de interiores. Son dos cosas relacionadas que hoy en día vas a poder hacer con la IA, aunque en cada uno de los casos hay métodos diferentes. Vamos a intentar decirte los más sencillos.

Para empezar, tener ideas para redecorar tu casa con Inteligencia Artificial es sencillo, ya que es algo que puedes hacer con las IA convencionales como ChatGPT, Copilot o Gemini. Mientras, para hacer diseño de interiores o tener ideas más avanzadas de redecoración vas a tener que recurrir a páginas especializadas algo más complejas.

Ideas para redecorar tu casa con IA

Aplicaciones de Inteligencia Artificial como ChatGPT te permiten pedirles que te hagan sugerencias para redecorar espacios. Para eso, tienes que enviarle una foto del espacio que quieras redecorar, y pedirle que te de ideas para ello. Cuando lo hagas, recibirás una serie de sugerencias que puedes aplicar basándose en lo que hayas enseñado en la foto.

En estos casos, ChatGPT o la alternativa que elijas reconocerá el contenido de la foto y los objetos o muebles que hay en ella. Entonces te hará sugerencias basándose en lo que está viendo, diciéndote qué tipo de decoraciones puedes colocar y donde, sugiriéndote colores y diciéndote el estilo, las ventajas o las funciones que puede tener cada idea.

Evidentemente, también puedes hacer preguntas concretas o peticiones sobre tipo de muebles o decoración particulares. Por ejemplo, entre las ideas que me dio ChatGPT para mi recibidor estaba el poner una planta, y al preguntarle cuál me recomendaba me sugirió varias fáciles de cuidar y que toleran poca luz.

Y esto con todo, puedes decir que quieres un tipo de mueble concreto para un espacio que le enseñes, o puedes hacerle cualquier tipo de pregunta. ChatGPT intentará responderte, aunque basándose únicamente en la foto que le des. También puedes decirle medidas de paredes o huecos para que te haga sugerencias teniéndolas en cuenta.

Diseño de interiores con Inteligencia Artificial

Resultados de RoomsGPT

Realizar diseño de interiores con IA es algo más complejo, porque no es suficiente con que ChatGPT te diga qué muebles le pegan a una espacio. Necesitas herramientas específicas para esta función, y la mayoría de ellas suelen ser de pago.

Sin embargo, vamos a recomendarte tres herramientas que puedes usar gratis, aunque con funciones limitadas. Para cada una de ellas te diremos sus aspectos claves y lo que te ofrecen.

RoomsGPT

Empezamos con esta porque es la herramienta más sencilla. En su versión gratis solo tienes que elegir si quieres un diseño de exteriores, interiores, jardín o personalizado, elegir el estilo, el tipo de habitación, y subir una foto. Entonces la IA lo renderizará de forma semi-realista.

El modo personalizado, por cierto, te permite escribir un prompt con instrucciones precisas y personalizadas de lo que quieres, y luego simplemente acompañarlo de la opción de subir la imagen. Su modo gratis con publicidad será más que suficiente para darte unas cuantas muy buenas ideas basadas en estilos genéricos, aunque no tiene los resultados más realistas.

VisualizeAI

Una herramienta muy versátil que te ayuda con el diseño de interiores y la arquitectura. Se basa en una imagen, un boceto o un plano existentes que tú subas a mano, y con ellos elabora un renderizado detallado. Puedes añadir inputs predeterminados para tu estilo, y rellenar formularios de texto para dar instrucciones adicionales sobre lo que debe añadir o eliminar.

Esta alternativa te permite jugar también con el diseño de objetos, pedirle que añada elementos a las habitaciones, o incluso decir lo que no quieres. Tiene un precio de 20 dólares al mes, aunque puedes hacer pruebas gratis con una serie de créditos limitados, y sabiendo que todo lo que generes será público para que todos puedan verlo.

HomeVisualizerAI

HomeVisualizerAI es otra herramienta muy profesional, que puede realizar renders fotorrealistas a partir de elevaciones, reimaginar bocetos en diseños 3D o renovar habitaciones enteras de formas diferentes. El programa tiene versiones gratuitas y de pago, a partir de 12 $ al mes.

La aplicación te permite subir fotos con espacios existentes y reimaginarlos con decoraciones, o renderizar dibujos que haces. Te facilita las tareas permitiéndote elegir el tipo de habitación que eliges y escribiendo peticiones concretas para su diseño, y también puedes limitar la "creatividad" de la IA a la hora de reimaginarse los espacios.

Imagen de portada | ChatGPT

