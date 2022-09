Vamos a explicarte cómo organizar llamadas grupales mediante un enlace de acceso en WhatsApp, una de las últimas novedades que han sido implementadas en la aplicación de mensajería, y que poco a poco ya va llegando a todos. La idea es la de imitar a servicios como Google Meet y Zoom, pudiendo generar un enlace que compartes para que el resto de usuarios se conecten a la llamada.

La idea es sencilla. Simplemente creas un enlace con los pocos pasos que te vamos a decir ahora, y luego lo compartes. Entonces, todas las personas que entren a través de ese enlace irán a la misma llamada grupal.

Llamadas grupales a través de enlaces

Lo primero que tienes que hacer es entrar en WhatsApp. Una vez dentro de la aplicación, **pulsa sobre la pestaña de **Llamadas***, que es esa en la que vas a poder gestionar las llamadas de vídeo y de voz.

Una vez en la pantalla de Llamadas, si has hecho llamadas anteriormente verás un historial. En mi caso está en blanco porque no las he hecho. En esta página, pulsa en la opción de Crear enlace de llamada que te aparecerá arriba del todo.

Esto te llevará a una pantalla en la que se te genera automáticamente un enlace web. Este es el enlace que tendrás que utilizar para que la gente se una a tu llamada, y verás opciones para enviarlo por WhatsApp, copiarlo o compartirlo con otras aplicaciones.

Si pulsas en la opción de Tipo de llamada, podrás elegir entre llamadas de vídeo y llamadas de audio. Aquí, elige la opción que quieras dependiendo del tipo de llamada que quieres que sea para todos.

y ya está. Cuando otra persona entre en el enlace irá a una pantalla donde tendrá las opciones de unirse a la llamada o cancelar la entrada. Es un paso intermedio para que no haya sorpresas a la hora de conectarse a las llamadas.