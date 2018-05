Cómo ocultar las fotos y vídeos de WhatsApp de la galería de Android

Todo lo que se te envía por WhatsApp acaba en la galería de tu móvil, pero no tiene por qué ser así. Hoy veremos cómo puedes evitar que las fotos y vídeos que te envían en WhatsApp se muestren en la galería.

Para ocultar las fotos y vídeos que recibes en WhatsApp no usaremos una opción de WhatsApp sino una característica de Android que hace uso de archivos con nombres especiales para evitar que ciertas carpetas se muestren en la galería.

Fotos de WhatsApp, fuera de la galería

Ocultar las fotos y vídeos de WhatsApp de la galería es muy sencillo, pero necesitarás la ayuda de una aplicación gestor de archivos como ES File Explorer, Astro File Manager, MiXplorer o cualquier otro. Si ya tienes uno en tu móvil, no necesitas instalar otro. Si no, nosotros vamos a usar ES File Explorer por ser uno de los gestores de archivos más populares y que puedes descargar aquí, aunque las instrucciones te servirán para cualquier aplicación similar.

Ya en el gestor de archivos, en nuestro caso ES File Explorer, debes dirigirte a la memoria interna o Internal Storage. WhatsApp guarda aquí las fotos enviadas y recibidas, aunque tu móvil cuente con una tarjeta de memoria microSD.

Se te mostrará entonces una lista con todas las carpetas y archivos que están guardadas en la memoria interna. Deberás dirigirte a la carpeta llamada WhatsApp, que generalmente estará abajo del todo, pues se mostrarán generalmente por orden alfabético.

Aunque en esta carpeta no hay todavía fotos ni vídeos, el truco que vamos a usar se aplica también a todas las subcarpetas, así que lo puedes aplicar directamente aquí. Si prefieres más precisión, puedes entrar en la carpeta Media, pero no es necesario. Toca en el botón del menú (los tres puntos en vertical).

Android oculta de su galería (y también del reproductor de música) las carpetas y subcarpetas que contienen un archivo con un nombre específico. El archivo en sí no necesita tener nada en especial (puede estar vacío). En el menú, elige +Nuevo.

ES File Explorer te da la posibilidad de crear nuevas carpetas y documentos, pero como comentábamos antes, el archivo realmente puede estar vacío. Elige pues en el menú la opción Archivo. A continuación deberás escribir el nombre.

Ahora viene la parte más importante: el nombre del archivo. Debes escribir exactamente .nomedia tal cual está escrito. Sin mayúsculas y empezando por un punto. Si no se llama exactamente igual, no habrá ninguna diferencia. Después pulsa OK.

Ahora solo te falta esperar. Android puede tardar unos minutos en analizar la carpeta, encontrar el archivo .nomedia que acabas de encontrar y ocultar dicha carpeta de tu galería. Generalmente en un par de minutos las carpetas WhatsApp Images y compañía deberían desaparecer de tu galería.

