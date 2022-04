Cómo modificar el borrador de la Renta 2021 después de haberlo presentado

Vamos a explicarte cómo modificar el borrador de la Renta después de haberlo confirmado, para así poder solucionar errores de los que te hayas dado cuenta a posteriori. Hacer la declaración de la Renta es algo complejo, y cometer algún error puede llevar a que Hacienda te sancione. Por eso, tras obtener y presentar tu borrador, también vas a tener la opción de modificarlo después.

Tienes hasta el 30 de junio para presentar la declaración, pero todos cometemos errores y despistes, por lo que siempre es bueno saber que se pueden corregir. El procedimiento es muy parecido al que te explicamos para presentar tu borrador, y una de las opciones que te da Hacienda en su "Renta Web" es la de modificarla.

Aquí, debes saber que podrás modificar tu declaración siempre y cuando la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o provisional. Vamos, que no se debe haber gestionado tu declaración todavía. Además, es necesario que no haya transcurrido el plazo de cuatro años desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación.

Modificar la declaración de la Renta

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de la campaña de la Renta, cuya dirección URL es www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml. Una vez dentro de esta web, pulsa en la opción Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) que te aparecerá en las opciones de la sección de Gestiones Destacados, y que sirve para realizar todas las gestiones relacionadas con la Renta.

Vas a llegar a una página donde debes iniciar sesión utilizando tu DNI y otros datos o tu certificado digital, incluyendo el certificado de la FNMT y el del DNIe. Aquí, utiliza uno de estos métodos para iniciar sesión verificando quién eres. Lo más rápido es usar el certificado digital, con lo que se abrirá una ventana del navegador para elegir el certificado que vayas a utilizar.

Tras identificarte, irás a una pantalla en la que debes elegir si vas a editar tu borrador o el de otra persona. Aquí, simplemente elige la opción que quieras dependiendo del borrador a editar, si vas a modificar el tuyo, elige la opción de Actuar en nombre propio y pulsa en Confirmar para entrar en tus datos.

Una vez hayas iniciado sesión, entrarás en la página de Servicios Renta 2021. En ella, tienes que ir al apartado de Servicios Disponibles, y en él, pulsar en la opción de Modificar declaración que te aparecerá. Esta opción solo aparece cuando ya has presentado alguna declaración de la Renta.

Se abrirá una ventana en la que se te informa de si tienes sesiones previas iniciadas. Además, te deberá aparecer un mensaje diciéndote que tienes alguna declaración presentada. Cuando aparezca este mensaje, en esta ventana debes pulsar en el botón de Modificar declaración presentada. Ahora, simplemente te quedará elegir la declaración que quieras modificar y hacer los cambios que necesites.