Cómo enviar un WhatsApp a cualquier número, sin añadirlo antes a tus contactos

Hoy veremos cómo puedes enviar mensajes a cualquier número de WhatsApp sin añadirlo antes a tus contactos. Es un truco muy sencillo que te servirá tanto en WhatsApp para Android como en la versión para iPhone.

Generalmente WhatsApp sincroniza sus contactos con los de tu teléfono, de modo que para hablar con alguien en WhatsApp antes debes añadirlo a tus contactos. Sin embargo, hay un modo de saltarte este paso que te será muy útil cuando necesitas abrir una conversación esporádica en WhatsApp.

La otra persona podría no saber quién eres

La otra persona verá así tu mensaje, con la opción de bloquear o añadir fácilmente

Ten en cuenta que las opciones de privacidad permiten a cualquier usuario ocultar su foto de perfil, la hora de última conexión y otros elementos a quienes no están en su lista de contactos, así que cuando inicies una conversación con alguien que no tiene tu número, podrías tener una visión limitada de su perfil.

La otra persona recibirá el mensaje, con la opción de bloquear o añadir tu número a sus contactos. En vez de tu nombre aparecerá tu número de teléfono (a no ser que te tuviera en sus contactos) así que asegúrate de presentarte antes de empezar la conversación.

Chatea en WhatsApp con cualquier número

El truco para chatear con WhatsApp con cualquier número, aunque no lo tengas en tus contactos del teléfono es extremadamente sencillo. En el navegador web de tu móvil, toca en la barra de direcciones para escribir lo siguiente:

https://api.whatsapp.com/send?phone=NUMERO

Cambia NUMERO en la dirección anterior por el número de teléfono al que quieres llamar, y no te olvides del prefijo internacional. En España, el prefijo de país es 34, así que para escribir un WhatsApp al número 616 123 456 deberías escribir https://api.whatsapp.com/send?phone=34616123456. No añadas espacios, guiones ni nada aparte de dígitos en el número de teléfono o no funcionará.

A continuación puede que pasen dos cosas: o ves una ventana como la anterior en el navegador o se te abrirá directamente la ventana de conversación. Si te aparece una ventana como la anterior, pulsa Enviar mensaje.

Esto abrirá WhatsApp y, si el número de teléfono que introduciste es correcto, se abrirá una conversación con esa persona. Recuerda que la otra persona puede no saber quién le está escribiendo a no ser que te tenga en tus contactos, así que se educado y preséntate.

