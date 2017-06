Cada mes en Xataka repasamos cuales son los estrenos de las principales plataformas de streaming de cine y series que te puedes encontrar. Pero hoy vamos a ir más allá y te vamos a decir cómo encontrar series y películas en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Filmin por ti mismo utilizando diferentes herramientas online.

Para empezar te vamos a proponer una serie de recursos con los que podrás encontrar series y películas que puedes ver en una o varias plataformas online. Después repasaremos uno por uno los procesos de búsqueda de contenido en cada uno de estos cuatro portales.

Encuentra contenido en cada servicio

Si quieres buscar series y películas desde el navegador de tu PC o portátil la mejor alternativa que tienes es JustWatch. Se trata de un buscador unificado capaz de buscar y filtrar títulos en los catálogos de las principales plataformas de streaming y alquiler digital de 31 países de todo el mundo.

Esta web incluye videoclubs online como Filmin, Apple iTunes, Google Play Movies, Microsoft Store o el de la PlayStation. Además, también tiene los títulos de servicios bajo suscripción como Netflix, HBO, Amazon, Wuaki, MUBI, Atresmedia o Filmin Premium. Y eso en España, pero es que el servicio también te muestra los catálogos de países como México, Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o Japón entre muchos otros.

Otra alternativa que tienes a tu disposición es la de Tviso. No sólo tiene un buscador para encontrar contenido en múltiples plataformas, sino que también te permite crear una colección de películas que quieres ver, descubrir contenidos acordes a tus gustos o una guía de televisión que puedes personalizar. Para ello es necesario crearte una cuenta de usuario, pero a cambio te da funciones sociales como la de escribir críticas para el contenido que ves.

Si prefieres métodos más manuales, en Twitter también tienes varias cuentas que hacen un seguimiento de los estrenos de la mayoría de servicios de streaming. Tienes por ejemplo al Gallo de Netflix, que empezó a abrir camino y le han seguido otros como Gallo de HBO. En este aspecto de localizar nuevo contenido también tienes otras páginas, sobre todo para Netflix, como uNoGS, Netflixable o Allflix.

Y por último, también tienes propuestas como TV Calendar. Aquí te creas una cuenta personal y añades las series que quieres ver, y te muestran cuándo se estrenan en sus plataformas originales. También tiene funciones como la de ver cuales son los últimos estrenos o que te propongan contenido parecido al que te gusta. Su punto negativo es que si algo se estrena en EEUU no te dice dónde lo puedes ver en otro país.

Cómo buscar contenido en las propias plataformas

Pero puede que no quieras andar gastando tiempo en estos buscadores, sino buscar de forma individual en cada uno de los servicios que tengas contratados. Por eso, ahora vamos a explicarte cómo buscar tus series, películas o documentales en las páginas oficiales Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Filmin

Busca series y películas en Netflix

Empezamos por Netflix. El buscador lo tienes en la parte superior de la pantalla una vez entras en la web oficial y te identificas con tu cuenta, y sólo tienes que hacer click sobre la lupa para que se te libere el campo de texto donde escribir el nombre de la serie, película, documentar o actor que quieres localizar.

Los resultados te irán apareciendo según vayas escribiendo, de manera que cuanto más completo escribas el nombre que quieras localizar menos resultados te aparecerán. Cuando veas el título al que quieres acceder haz click sobre él en la lista, y cuando lo hagas entrarás en la ficha específica de la serie o película en cuestión.

Accederás entonces a la ficha de la serie, película o documental que hayas elegido. En ella se te dirá de qué trata, el año en el que se estrenó y el número de temporadas que tiene en el caso de las series. También tendrás el botón para añadir a tu lista, una lista personalizada donde puedes añadir lo que quieres ver. Debajo tienes varias pestañas para acceder a los episodios, los traileres, títulos similares y detalles.

De estas pestañas, a parte de la de episodios la que más te interesa es la de Detalles. En ella te aparecerá una lista con el creador, directores, el reparto o los géneros de la serie o película. Cada nombre y género es clickable, por lo que al pulsar sobre él te aparecerán más películas y series del actor o más contenido del mismo género.

Busca series y películas en HBO

Ahora vamos a explicarte a encontrar tus series, películas o documentales favoritos en HBO. Para empezar entra en la web oficial e identifícate con tu cuenta para acceder al catálogo. La opción de búsqueda la tienes arriba a la derecha, y tienes que pulsar sobre el icono de la lupa para abrir el cuadro de búsquedas donde encontrar tu contenido.

La página de HBO tiene algunos defectos a la hora de encontrar contenido. Para empezar, cuando realizas una búsqueda no hay resultados relacionados, por lo que si te equivocas con alguna letra no te aparecerá la serie o película que buscas. De hacerlo aparecerá una pequeña ficha justo debajo del cuadro de búsqueda, y tienes que hacer click sobre ella para acceder a la ficha principal del contenido.

En la ficha de contenido verás toda la información relacionada con el título que hayas buscado, incluyendo sinopsis, temporadas en el caso de las series e información del reparto. Al contrario que en Netflix aquí no puedes hacer click sobre los nombres del reparto, por lo que tampoco podrás navegar rápidamente entre la obra de tus actores o directores favoritos.

Busca series y películas en Amazon Prime Video

Ahora toca repasar cómo encontrar series y películas en el servicio de Amazon. Para ello primero tienes que entrar en la web oficial de Prime Video e identificarte con tu cuenta de Amazon. recuerda que este servicio viene incluido en Amazon Prime. El cuadro de búsqueda con el icono de la lupa lo tienes en la parte superior derecha de la web.

En el caso de Amazon no hay ningún tipo de previsualización de resultados de búsqueda, por lo que hasta que no pulsas Enter tras introducir un título no verás si hay algo relacionado. Será entonces cuando te aparezcan los títulos que tengan que ver con lo que has buscado, y te aparecerán en formato de minificha con un botón para empezar a ver directamente la serie o película. También puedes pulsar sobre el título para entrar en la ficha principal.

El qué aparezca en esta ficha depende del tipo de contenido que sea. La ficha de las películas es muy completa, con nombres de reparto sobre los que hacer click para buscar el resto de su obra. Sin embargo en las series no hay más enlace que el de los géneros, por lo que el buscar más series partir de una que te gusta queda bastante capado.

Pero si vas a la ficha de una película y haces click en el nombre de un miembro del reparto irás a una página como la que ves en la captura. En ella se te muestra el resto de películas en las que ha trabajado para que puedas seguir disfrutando de su filmografía.

Busca películas en Filmin

Y terminamos repasando cómo puedes encontrar tus películas favoritas en la web de Filmin. Para empezar tienes que hacer click sobre el icono del buscador, el cual tendrás en la parte superior derecha de tu pantalla. En este caso la búsqueda no se hace in situ, sino que al hacer click sobre la lupa vas a la página especial de búsquedas.

En la página de búsquedas tienes un campo en el que empezar a escribir el título de una serie o película o el nombre de un actor o director. Cuando lo hagas, debajo te empezarán a aparecer resultados relacionados. En grande a la izquierda aparecerá la serie o película principal que encaje con lo que escribas, y a la derecha otros resultados sobre los que puedes hacer click.

Cuando hagas click sobre una de las películas entrarás a su ficha. En ella te aparecen varias acciones, el precio por el que la puedes alquilar, los audios en los que está disponible y la sinopsis. También te indicará si ha ganado algún premio, y aparecerán varias temáticas a las que pertenece sobre las que puedes hacer click para buscar contenido relacionado.

Justo debajo, en la parte inferior de la ficha tienes una sección Dirección y reparto con pequeñas fotos de quienes han aparecido en la película. Puedes hacer click sobre cualquiera de las fotos para acceder a una lista en la que te aparecerán más películas en las que hayan aparecido estos directores e intérpretes.